Ile Maurice: Tribunal de St-Denis - Nono face à un nouveau procès

Jérémy Désiré Décidé, alias Nono, a comparu, hier, devant le tribunal de St-Denis, à La Réunion, où il fait face à un nouveau procès dans le cadre de l'accusation de trafic de drogue qui pèse sur lui. Nono a droit à un avocat de l'île soeur pour le représenter, son homme de loi, Me Sanjeev Moloye, n'étant pas autorisé à plaider dans la juridiction française.

Contrairement à la sentence de sept ans qui lui avait été infligée en son absence au procès de juillet 2021, si déclaré coupable cette fois-ci, Jérémy Désiré Décidé pourrait être condamné à une peine d'environ trois ans et demi avec sursis.

Nono est arrivé à La Réunion vendredi, vers 16 h 10, et a été conduit à la prison. C'est hier qu'il a comparu devant le tribunal de St-Denis. Dans les jours à venir, il devra dire s'il plaide coupable ou non de charges qui pèsent sur lui. Dans cette affaire, les autres suspects qui avaient été condamnés à trois ans et demi, avec un sursis de presque deux ans, ont été incarcérés pour environ neuf mois.

Depuis la date du jugement, les autres accusés ont certainement dû purger leur peine et retrouver la liberté. Puisque Nono et son ami Jean Hubert Celerine, alias Franklin, étaient absents au moment du procès, ils ont, eux, été condamnés à sept ans de prison.

Le choix d'être jugé à La Réunion

Le 7 juillet, la magistrate Shavina Jugnauth avait dans un ruling ordonné l'extradition de Nono vers La Réunion. Le même jour, son avocat, Me Moloye, avait fait part de son intention de faire appel de cette décision et avait un délai de 21 jours pour ce faire. Cependant, après mûre réflexion, Jérémy Décidé a choisi de s'en remettre aux autorités réunionnaises pour être rejugé dans cette affaire.

Des conditions de détention déplorables, dont la qualité de la nourriture qui lui était servie durant sa détention à Maurice, comptent parmi les raisons qui l'ont poussé à faire face à un nouveau procès et, surtout, à opter d'être détenu à La Réunion.

Si Nono avait fait appel, le temps que sa demande soit examinée et un verdict rendu, il aurait dû attendre plus d'une année et il aurait eu à rester en prison pendant ce temps. À noter qu'il n'avait pas obtenu la liberté conditionnelle devant le tribunal de Mahébourg non plus concernant la charge de blanchiment d'argent logée contre lui par l'Independent Commission against Corruption. Celle-ci a d'ailleurs été rayée pour les besoins de l'extradition.

Ainsi, devant le tribunal de St-Denis, Nono sera vite rejugé et s'il est trouvé coupable, il pourra commencer à purger sa sentence. Par ailleurs, au rythme où avance la demande d'extradition de son ami Franklin devant le tribunal de Port-Louis, la demande n'ayant toujours pas été entendue et avec la possibilité qu'il y ait un appel en cas de verdict défavorable, Nono aura probablement déjà purgé sa sentence à La Réunion et sera revenu au pays avant que le dossier de Franklin ne soit bouclé.