Ile Maurice: Débat foot avec trois héros des JIOI - Messi ou Ronaldo who is the best ?

interview

L'entretien accordé par trois anciens héros du Club M à l'express continue avec un volet sur le football international. La Saudi Pro League est-elle une bonne chose pour le développement du football ? Sont-ils plus La Pulga ou CR7 ? Mbappe deviendra-t-il le meilleur joueur du monde ?

L'émergence de la Saudi Pro League est-elle une bonne chose pour le football ?

Desire Periatambee : Cela a surtout un impact au niveau financier. Ceux qui vont là-bas obtiennent des propositions qu'ils n'auront nulle part ailleurs. Ce que les stars qui vont là-bas vont gagner en une ou deux années, c'est ce qu'ils gagneront en 10 ou 15 ans. C'est normal à un moment donné que des joueurs d'un certain âge préfèrent l'aspect financier au reste.

Mais c'est un championnat qui monte en puissance grâce à l'aspect financier, comme l'a fait l'Angleterre aussi avant. En vue du Mondial 2030 qui pourrait se jouer en Arabie saoudite, ils déploient des moyens illimités. Ils peuvent s'acheter n'importe quel joueur à un prix invraisemblable. Et quand on est joueur, c'est dur à refuser...

Désiré, est-ce que vous auriez dit oui s'il y avait ça à votre époque, vous qui êtes le seul Mauricien à avoir évolué en D1 française à ce jour ?

(rires) D. Periatambee : La différence avec mon époque, c'est qu'aujourd'hui il suffit que tu fasses deux trois bons matches et les grands clubs étrangers viennent te prendre. A mon époque c'était beaucoup plus difficile. Rien que pour signer pro, il fallait faire une saison exceptionnelle en réserve pour que cela arrive. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce que les responsables du club ont peur qu'un autre club vienne piquer leur joueur... On saute des étapes. Maintenant, il n'y a plus de limite, un joueur de 16 ans peut aller en pro.

P. d'Avrincourt : Dans les années 80, les joueurs allaient vers le Calcio. 10 ans plus tard, la Premier League a été mise en place et a commencé a attiré de très bons joueurs. Mais l'Espagne gardait les grandes stars, à cause du duel Barça-Real, et du style de jeu pratiqué dans la Liga. Ce n'était pas que pour l'argent, parce que la Premier League elle aussi en proposait beaucoup. Mais petit à petit l'Angleterre a prouvé qu'il y avait plus de compétition chez elle.

C'est ce que recherche un joueur : une bonne compétition et un salaire correct. Mais quand on regarde les joueurs qui vont en Arabie saoudite, ce sont des joueurs en fin de carrière : Benzema, Ronaldo, Kante etc. Ce qui est intéressant c'est que cela laisse de la place à de nouveaux joueurs. Car comme Désiré vient de le dire, tu fais deux trois bons matches et tu deviens pro.

Donc vous êtes favorable à la progression de la Saudi Pro League ?

P. d'Avrincourt : Oui, si les stars continuent d'aller en Arabie, ça va laisser de la place en Europe pour les Africains. Et peut-être que demain on verra un Mauricien qui va émerger, qui sait !

Mais il n'y a pas que des pré-retraités qui vont en Arabie saoudite...

D. Periatambee : Oui, il y a aussi des joueurs comme Seko Fofana, l'un des meilleurs joueurs l'année dernière en Ligue 1. Tout dépend du poste que les clubs saoudiens recherchent. Dès qu'ils ont besoin de quelqu'un, ils vont le chercher, jeune ou pas jeune et font une proposition qui est difficile aujourd'hui dans le milieu footballistique à refuser.

P. d'Avrincourt : Je discutais de cela avec un ami et j'ai appris que les clubs saoudiens de D1 prennent des stars, mais ceux de D2 ou D3 vont prendre des jeunes joueurs talentueux... Donc rien n'est laissé au hasard.

D. Periatambee : La plupart des pays du Golfe font un peu pareil : ils prennent de bons jeunes et vont ensuite chercher des stars de plus de 30 ans, comme Ronaldo and co. Donc un bon joueur de 30 ans qui n'est pas une star ne sera pas pris.

Et vous Jean-Marc Ithier, êtes-vous fans de la Saudi Pro League ?

J.M. Ithier : Never say never in football ! C'est tout nouveau, tout beau, mais quel est leur plan ? S'il n'y en a pas, ça va se casser la gueule...

P. d'Avrincourt : Connaissant ces gars-là, ils ne feront rien si ça ne leur rapportera pas de l'argent. Leur stratégie c'est d'investir et d'avoir un retour sur investissement.

D. Periatambee : De toute façon le business restera chez eux. Même si l'objectif premier c'est de développer leur football d'ici le Mondial 2030.

J.M. Ithier : Beaucoup de pays, comme en Afrique, dissocient le business de leurs compétitions footballistiques, sans comprendre que le business c'est le football ! On a eu un cas comme ça en Afrique du Sud avec le Santos qui est descendu en D2 pour mauvaise gestion.

Souvent, les businessmen ne pensent qu'à court terme. Mais le football doit se planifier sur du long terme... En général, l'émergence de ce nouveau championnat est bonne pour le football. Regardez Qatar 2022, tout le monde les critiquait, mais leur Mondial a été un succès.

D. Periatambee : Je suis d'accord. Depuis que la Coupe du monde existe, c'est l'une des plus belles qu'on a vue au Qatar. Donc si aujourd'hui les Saoudiens mettent les moyens pour attirer les plus grands joueurs du championnat européen c'est pour ça aussi.

Comprenez-vous qu'un joueur comme Lionel Messi refuse l'Arabie saoudite pour aller en MLS, à Miami ?

P. d'Avrincourt : Peut-être que c'est la famille ? Messi a écouté sa famille... Miami c'est près de l'Argentine.

D. Periatambee : Quand ils te proposent 1,2 milliard sur deux ans et que tu dis non, c'est pour la qualité de vie à Miami. Mais il n'est pas perdant non plus en MLS, peut-être qu'il n'aura pas autant qu'en Arabie à court terme mais il a certainement négocié des parts dans le club etc. l Que dire du traitement qu'il a reçu à Paris, surtout à la fin où les supporters le sifflaient sans arrêt ?

D. Periatambee : Assez choquant la façon dont ils l'ont traité...

P. d'Avrincourt : C'est Paris man sorry ! Ici c'est Paris. (rires) Déjà moi j'ai été choqué qu'il aille à Paris. Je me disais mais qu'est-ce qu'il va aller faire là-bas ce garçon-là ? Mais après je crois que lui-même il a dû réaliser : «Mais ki monn fer matelo ?» Le problème c'est que le PSG n'est pas encore un club lui-même. Il n'a rien dans cette équipe. Depuis que les Qataris ont pris ce club il n'y a aucune âme, aucune direction. Les joueurs font ce qu'ils veulent, ils rentrent quand ils veulent.

JM. Ithier : Mais maintenant il y a Luis Enrique là-bas. Ce ne sera plus pareil. Il est un peu comme Pep Guardiola. Mais en termes de discipline, ce sera mieux que Galtier.

P. d'Avrincourt : Non. Pep, il a carte blanche. Il prend toutes les décisions sportives. Mais est-ce que l'entraîneur met ce costume de boss au PSG ? Je ne pense pas.

D. Periatambee : Déjà, Messi quand il signe à Pairs, c'est un choix par défaut. Quand tu passes autant de temps à Barcelone, avec tout ce qu'il a accompli et vu qu'il avait tout gagné, l'attente était grande à Paris. Pourtant, au niveau des stats, il a fait deux saisons raisonnables. Malheureusement, les supporters du PSG attendaient le Messi de 2015, capable de prendre le ballon et tout dribbler pour marquer.

Mais ce n'est plus ce Messi-là. Le problème du PSG c'est que c'est un jeu de position dans le sens où lorsque Messi a le ballon il n'y a pas d'appels. Et ce joueur a besoin de ça aujourd'hui, il doit être bien entouré. Mais pour moi, Mbappé ne sera jamais au niveau de Messi ni au niveau de Ronaldo.

Pourquoi ?

P. d'Avrincourt : Parce qu'il n'a pas le même charisme.

D. Periatambee : Oui, aussi, mais au niveau de la sensibilité des pieds, il n'est pas raffiné. Il a des qualités au niveau physique avec son explosivité, sa vélocité et un tempérament de gagneur, ainsi qu'un égoïsme et une arrogance qui font qu'il ira loin, mais il ne durera pas autant qu'un Ronaldo ou un Messi. Car son jeu est basé sur la vitesse. Mais plus tu vieillis et plus ta vélocité baisse.

P. d'Avrincourt : Si on regarde France-Angleterre, à la Coupe du monde, quand tu as un défenseur comme Kyle Walker, ce n'est pas facile pour Mbappé. Et de plus en plus on voit des défenseurs qui sont rapides...

Et vous Jean- Marc Ithier, voyez-vous Mbappé comme le futur meilleur joueur du monde ?

J.M.Ithier : Si on envoie Mbappé jouer sous Pep Guardiola, avec tout son ego etc. Il ne pourra pas faire ça avec lui. Soit tu changes d'attitude, soit tu pars. Moi je pense qu'un Guardiola rendrait Mbappé encore plus fort. Donc attendons voir ce PSG version Luis Enrique, moi je pense qu'il va changer beaucoup de choses et que l'équipe sera plus forte. Il aura un système de jeu où il faudra 'fit' dedans.

D. Periatambee : Si vous voulez savoir si Mbappé est le meilleur joueur du monde actuellement : en termes de stats oui, mais footballistiquement non.

J.M.Ithier : Là c'est comme venir me demander qui est meilleur entre Messi et Ronaldo. C'est impossible de répondre.

D. Periatambee : Si ! Il faut argumenter. Moi je peux vous dire pourquoi Messi est le meilleur...

Ok, allons-y Désiré, la balle est dans votre camp...

D. Periatambee : Je peux vous expliquer... (Patrice l'interrompt)

P. d'Avrincourt : Là tu vas nous dire : «Mais techniquement, Messi est meilleur, etc., mais physiquement, Ronaldo, etc.» mais finalement qui décide qui est le meilleur ? Un coach, il base son football sur la vitesse, donc il va dire que Ronaldo est meilleur que Messi ! Ronaldo marque plus.

D. Periatambee : Pas du tout, tout dépend dans quelle position tu le fais jouer... Au fait, je pense que les deux sont les plus forts dans leurs domaines respectifs, un la technique, l'autre le physique, mais Messi reste plus complet. L'Argentin est capable d'éliminer, de faire une passe sortie nulle part ailleurs, de marquer et faire marquer, mais Ronaldo n'a pas ça...

Jean-Marc Ithier : Je suis à 200% d'accord avec Patrice là-dessus. «Footballwise» Messi a beaucoup plus que Ronaldo d'accord, mais côté mental le Portugais est meilleur. Si tu le mets au PSG, je suis sûr qu'il fera beaucoup mieux que ce que Messi a fait... Parce qu'il saura trouver une façon, dans n'importe quel pays ou n'importe quelle équipe où tu le mets il va s'en sortir. Que tu sois avec lui ou contre lui, il marquera son but lui. C'est un éternel débat...

D. Periatambee : Non, premièrement, avec le système de jeu de Paris, Ronaldo n'aurait pas pu s'adapter. Ensuite, à Manchester Utd et au Real Madrid tout le monde jouait pour lui. Pourquoi est-ce que Benzema a éclos après Ronaldo ? Posez-vous la question... A la Juve, ils ont aussi joué pour lui. Le problème de Ronaldo c'est l'égoïsme. Il pense à lui avant les autres.

P. d'Avrincourt : Comme à Manchester United lors de son 2e passage... finalement, il prend trop de place.

Jean-Marc Ithier : Cela revient à ce qu'on disait : il est trop fort mentalement donc il écrase ses coéquipiers ! (rires)