Afrique: Affaire Bukanga Lonzo renvoyée au 4 septembre 2023 , Matata Ponyo & Consorts - Les vérités toujours attendues à la Cour Constitutionnelle !

*Où serait passée la grassouillette somme de 115 millions de dollars américains investis dans le projet Bukanga Longo ? Quel en avait été le niveau d'exécution des travaux par Africom, la compagnie Sud-africaine dont M. Christophe Grobler est le Directeur Général ? Quelles sont les responsabilités des décideurs dont celles de Matata Ponyo, lui-même, en tant qu'ancien Premier Ministre et celle de Mutombo Déogratias, l'ancien Gouverneur de la Banque Centrale du Congo, en ce qui concerne spécialement, les décaissements ainsi que le suivi et la réalisation de cet important et ambitieux projet visant, à terme échu, l'autosuffisance alimentaire et l'auto-prise en charge des congolais, eux-mêmes, à partir de la base et de leur propre travail en vue d'un développement endogène tant recherché par les sociétaires du régime précédent ? Autant sont des questions qui, jusqu'ici, demeurent sans réponses, depuis l'ouverture du premier et seconde épisode.

Procédures ou manoeuvres dilatoires ?

Pendant que toutes ces vérités sont recherchées et vivement attendues, des questions des procédures judiciaires, à la limite du dilatoire, font entortille cette affaire jusqu'au point de perdre en conjecture tous ceux qui, de bonne foi, pouvaient encore croire en la crédibilité de la démarche.

Qu'à cela ne tienne, faut-il penser que cette fois-ci, les choses pourraient repartir sur l'embellie ?

Là-dessus également, les romains s'empoigneront davantage. Tantôt, ce sera toujours sur la compétence ou non de la Cour Constitutionnelle à connaître les infractions sur des actes attribués à un Ancien Premier Ministre dans le cadre d'une affaire dont elle s'était déjà dessaisie. Tantôt, ce sera encore cette histoire des identités ainsi que tous ses corolaires en termes de localisation des résidences fluctuantes des personnes visées.

Tout en demeurant optimiste, il est souhaitable que, finalement, justice soit faite et que les causes évoquées soient traitées et vidées, pour permettre à toutes les parties prenantes de tirer leur épingle du jeu.

Rétropédalage

C'est la deuxième fois que cette affaire, longtemps à l'affiche de l'actualité et pompeusement relayée sur la toile, refait surface.

Hier, en effet, alors qu'ils n'y étaient même pas, Matata Ponyo et ses coaccusés, par leurs Avocats interposés, ont obtenu le renvoi du procès à la date du 4 septembre 2023.

Dieudonné Kamuleta, Juge constitutionnel et, en même temps, Président de Céans, en a décidé ainsi, au regard des arguments avancés par le Collectif des Avocats de la défense de Matata et consorts.

Passez à l'essentiel !

Au vice de procédure sur la problématique de l'identification, il fallait y ajouter également des précisions sur les résidences respectives des intéressés.

A l'exception de Déogratias Mutombo, ancien Gouverneur de la Banque Centrale du Congo, lui aussi coaccusé et dont le nom a été correctement orthographié, les identités de deux autres, à savoir, Matata Ponyo et Christopher Grobler auraient, semble-t-il, été viciées. Heureusement que ce n'est qu'une partie remise.

Car, le 4 septembre 2023, il y a lieu d'espérer que l'on dépassera quand même cette étape-là, pour passer, enfin, aux choses sérieuses.

D'ailleurs, Matata Ponyo, s'il est régulièrement saisi, pourrait, lui-même, se présenter devant la Cour Constitutionnelle, ce jour-là, selon Me Laurent Onyemba, l'un des ses Avocats-Conseils.