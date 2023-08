Ile Maurice: Le ministre Toussaint s'attend à une aussi bonne moisson de médailles d'or qu'en 2019

Stephan Toussaint motive les troupes avant le départ pour Madagascar. Le ministre de l'Autonomisation de la jeunesse, des Sports et des Loisirs effectue une tournée des sélections pour leur adresser un message d'encouragements. Il était à Vacoas mercredi et a rencontré les volleyeurs et les boxeurs. Le ministre ne veut pas «mettre la pression» mais est certain que la délégation mauricienne ne reviendra pas avec moins de 92 médailles d'or, le record établi en 2019 à domicile.

«Je ne voudrais pas me mettre la pression et mettre la pression sur les athlètes. N'empêche que quand je fais mes tournées et mes réunions, le constat est que nos équipes se préparent bien. On a mis les moyens pour cela, qu'ils soient financiers, humains, logistiques. Donc, moi je suis confiant que nous allons très bien faire aux Jeux des îles. Nous n'aurons pas moins de 92 médailles d'or», a déclaré le ministre.

Quand on lui fait remarquer que les fédérations n'ont pas eu les mêmes moyens qu'en 2019 et que certaines sélections n'ont pu effectuer de stages de préparation à l'étranger, il répond : «C'est vrai que pour certaines disciplines c'était compliqué d'aller faire des camps d'entraînement à l'extérieur. Cela coûte cher. Et puis, il y avait toujours le problème de Covid-19, donc on ne pouvait pas trop se permettre d'aller à l'extérieur. Mais là nous sommes au gymnase Pandit Sahadeo et quand je regarde nos volleyeurs, que je retrouve nos amis de 2019 avec quelques jeunes et mes amis de Rodrigues et je vois le travail qui est fait, certainement, je suis satisfait. On n'a pas plus de moyens que ceux que l'on a.

Mais je dois dire que le travail qui se fait localement est bon. Nous avons les haltérophiles qui sont en stage bloqué depuis un mois au centre de Pointe-Jérôme et qui s'entraînent deux fois par jour. Donc, ils n'ont pas eu besoin de camp d'entraînement à l'extérieur. Par contre, on a fait venir un coach d'expérience en la personne d'Urdas Constantin. C'est un peu cela la stratégie. Pour le volley-ball, il y a eu le championnat des clubs de la zone 7 qui a servi de training camp tout comme le championnat d'Afrique des clubs. Chez les filles, il y a pas mal de joueuses du Quatre-Bornes VBC qui font partie de la sélection et elles ont partagé leur expérience avec les autres.»

«Quelque chose de spécial pour les cash prizes»

Par rapport à l'hébergement à Madagascar, Stephan Toussaint affirme que les officiers de son ministère qui se sont rendus dans la Grande île en éclaireurs, ont visité les hôtels où seront logés les membres de la délégation mauricienne. «Madagascar n'a pas un grand hôtel où elle peut loger l'ensemble de la délégation mauricienne. Ils ont été obligés de la diviser en sept parties. Nous serons donc dans sept hôtels différents. Je ne peux m'empêcher de rappeler que certaines personnes nous avaient beaucoup critiqués en 2019 quand nous avons décidé de ne pas construire de Village des Jeux et d'accueillir les délégations dans des hôtels. Ces critiques venaient surtout de certains anciens du sport mauricien. Ils vont se reconnaître. Or, nous avions réuni tous les membres d'une délégation dans un hôtel spécifique. Et c'était des hôtels cinq étoiles et quatre étoiles. Pour des raisons pratiques, Madagascar a décidé de diviser notre délégation en sept parties et nous n'allons pas mettre la pression sur nos frères malgaches. L'important est que l'on ait un toit sur notre tête, que l'on ait à manger et qu'il y ait un bon système de transport pour conduire les athlètes sur les sites de compétition. Je pense que ça va aller», dit-il.

Le ministre dit avoir soulevé certains points avec son homologue malgache, André Haja Resampa, lors de la cérémonie de transmission de la Flamme des Jeux. «Nous avons une très bonne connexion et il m'a rassuré que tout sera fait pour que les délégations n'aient pas de soucis. Je serai sur place et j'aurais avec moi l'armada du ministère. Chacun aura une responsabilité. On va faire de sorte que nos athlètes ne manquent de rien. Nous aurons aussi une équipe médicale avec les médicaments nécessaires et les bandages entre autres.»

Parlant des opposants de nos athlètes, Stephan Toussaint dira : «Le pays hôte sera un adversaire coriace avec le support de la population. La Réunion a aussi beaucoup de facilités comme on le sait. Maintenant, dans certaines disciplines, il y a des pays dont il faudra se méfier. Comme les Maldives qui ont beaucoup progressé en tennis de table et badminton, les Seychelles en natation et en boxe notamment.»

Le ministre a aussi assuré que les médaillés mauriciens recevront «quelque chose de spécial». Entendez par là des «cash prizes». Mais les modalités n'ont pas encore été finalisées. «J'ai soumis une proposition en ce sens au ministère des Finances. Il faudra que cela passe. Attendons voir», a conclu Stephan Toussaint.