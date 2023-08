Tunisie: L'EST débute le championnat par une courte victoire - En attendant la cohésion !

Wael Derbali : l'EST met le turbo mais ça va prendre du temps (Ph: Mokhtar H'MIMA)

Individuellement, certaines recrues ont démontré des choses intéressantes. Toutefois, sur le plan collectif, des carences persistent encore, notamment au niveau offensif.

C'est à la tête d'une équipe métamorphosée que Mouine Chaâbani a abordé, samedi, la nouvelle saison avec l'ambition de redorer le blason du club. Chaâbani a pris en main l'équipe à la fin de la saison écoulée sans pouvoir sauver les meubles, en championnat notamment, n'ayant pas réussi à préserver le titre de champion de Tunisie.

Cela dit, l'EST, en fin de cycle, a non seulement perdu son titre de champion de Tunisie, mais n'est pas parvenue à aller jusqu'au bout aussi bien en Ligue des champions (élimination par Al Ahly du Caire au stade des demi-finales) qu'en Coupe de Tunisie (finale perdue devant l'Olympique de Béja). Des contreperformances, certes, mais qui s'inscrivent dans la logique des choses. Pour une équipe en fin de cycle, atteindre les demi-finales de la Ligue des champions et la finale de la Coupe de Tunisie et perdre le titre de champion de Tunisie, ce n'est pas si catastrophique. Des enfants du cru, à l'image de Mohamed Amine Ben Hmida (qui a rectifié le tir samedi avec les supporters en présentant ses excuses), mais aussi le jeune gardien du but Ammanallah Memmiche, qui est en train de prendre ses marques d'un match à l'autre, représentent les joueurs du cru aux côtés de Ayeb, Berrima, Ouahabi.

%

Du bon et du moins bon...

Sans être trop bons samedi, mais pas mauvais non plus, les «Sang et Or» ont fait l'essentiel en remportant une courte victoire devant l'ASM. Dans la version 2023-2024 de l'Espérance présentée par Mouine Chaâbani , il y a du bon et du moins bon. Si les anciens étaient égaux à eux-mêmes, au sein de la défense notamment, on a vu de belles choses sur le plan offensif. Deux nouvelles recrues se sont illustrées grâce à leurs combinaisons ce qui a donné lieu au but de la victoire. Le premier, l'Algérien Houssem Gacha, auteur de la passe décisive en ouvrant d'abord une brèche sur le couloir droit avant d'adresser un centrage millimétré à Oussema Bouguerra. Ce dernier, auteur du seul but de l'EST en Coupe arabe des clubs champions, a confirmé tout le bien qu'on pense de lui, mettant encore une fois son instinct de buteur au service de l'équipe.

Au milieu de terrain, Oumarou, qui peine toujours à trouver ses marques, a tout de même le mérite d'être généreux dans l'effort et n'hésite pas à apporter son concours aux attaquants, et même de tenter sa chance. Quant à Houssem Teka, il remplit tout juste son rôle de joueur de milieu et n'a qu'à continuer à faire correctement son travail. En attaque et même si Abu Zraiq reprend doucement mais sûrement, il y a eu une défaillance au niveau du poste d'avant-centre, que ce soit quand Zied Berrima jouait (il manque terriblement de percussion) ou quand il a quitté le terrain (il n'a pas été remplacé par un avant-centre de métier). C'est que les nouvelles recrues ne sont pas toutes fin prêtes pour fouler le terrain de compétition, l'avant-centre Rodrigo Rodrigues notamment, (qui a suivi le match sur les gradins), n'étant pas encore qualifié. Ceci dit, la mayonnaise n'a pas encore pris. Entre la non qualification de certaines nouvelles recrues et des anciens qui ne parviennent pas encore à retrouver leurs prouesses, Abu Zraiq et Ben Hmida en particulier, l'EST version 2023-2024 n'a pas encore livré tous ses secrets et montré son vrai visage. Elle se contente pour le moment de faire l'essentiel : gagner.