Maroc: Marrakech - L'INDH épaule les jeunes entrepreneurs dans le domaine de la production de meubles en bois

Marrakech — Dans le cadre de son programme 3 "Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes", l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) ne cesse, depuis le lancement de sa troisième phase par SM le Roi Mohammed VI en 2018, d'apporter un appui financier et technique considérable aux jeunes porteurs de projets au niveau de la préfecture de Marrakech.

Le projet WOODOLOGY est un exemple éloquent de cet engagement constant de l'INDH en faveur du renforcement de l'employabilité des jeunes, du soutien à l'entreprenariat et du développement d'une nouvelle génération de projets susceptibles de valoriser les potentialités locales à travers une nouvelle approche de création de valeur ajoutée grâce à une action concertée qui cible le projet, le porteur et l'environnement.

Nécessitant un investissement total de 300.000 DH, dont 180.000 DH comme contribution de l'Initiative (60%), le projet porte sur la création d'un atelier artisanal spécialisé dans la conception, la création et la production de meubles et de décorations en bois et en résine sur mesure, ainsi que la restauration de meubles anciens.

Érigée sur une superficie de 300 m2 au douar Ait Messoud relevant de la commune rurale de Harbil (préfecture de Marrakech), cette unité emploie quatre artisans qui oeuvrent à façonner des matériaux durables pour concevoir du mobilier d'intérieur de qualité qui passera les années et pourra être transmis aux générations futures.

"Outre son accompagnement technique et manageriel inestimé, l'INDH m'a apporté le soutien financier qui m'a permis d'acquérir le matériel et l'outillage pour la découpe et le moulage des matières premières, ainsi que la fabrication des meubles et des décorations en bois", a souligné M. Driss Nemmaoui, fondateur de WOODOLOGY, dans une déclaration à la MAP et à sa chaîne d'information (M24).

Faisant savoir que son entreprise conçoit une gamme variée de produits (chaises, tables basses, tables à manger, meubles TV, objets décoratifs en résine...) pour les particuliers et les professionnels (boîtes de mobilier, hôtels, restaurants/cafés, architectes d'intérieur...), le jeune entrepreneur s'est dit optimiste quant aux perspectives de son entreprise eu égard à la faible offre par rapport à une demande de plus en plus forte pour les produits écoresponsables.

"Opérationnels depuis moins d'un, nous avons déjà réussi à gagner des parts de marché en oeuvrant de manière permanente à améliorer la perception de notre marque, nos produits et nos services par le public consommateur", a-t-il relevé, ajoutant que "l'entreprise a déjà mis en place une stratégie de communication offline (foires, salons, brochures...) et online (réseaux sociaux, e-mailing, campagnes publicitaires...) pour attirer l'attention de nouveaux clients et faire connaitre davantage nos produits".

Intitulé "Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes", le programme 3 de l'INDH vise à apporter un accompagnement au profit des porteurs de projets afin de promouvoir l'inclusion économique des jeunes et des femmes, en leur offrant des opportunités d'emploi et d'auto-emploi.

Durant l'année en cours, une enveloppe budgétaire estimée à 30.7 millions de dirhams a été consacrée au financement de projets retenus dans le cadre de ce programme au niveau de la préfecture de Marrakech.

La contribution de l'INDH au financement de ces projets s'élève à 18.5 millions de dirhams, soit près de plus de 60% du coût global, alors que les jeunes porteurs de projets ont contribué à hauteur de 12.2 millions de DH, selon les données de la Division de l'Action Sociale (DAS) relevant de la préfecture de Marrakech.

L'intervention de l'Initiative durant cette période permettra la mise en place de 134 projets, qui portent sur des secteurs productifs et de services, à même de contribuer à créer davantage d'emplois et à générer plus de valeur ajoutée au niveau local, à travers l'encouragement de la création de très petites et moyennes entreprises (TPME) et l'amélioration des compétences transversales des jeunes.