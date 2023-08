Maroc: INDH - Un appui constant à la création d'une génération de projets innovants à Marrakech

Marrakech — Depuis son lancement en 2005 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) ne cesse de soutenir et d'accompagner les jeunes porteurs de projets innovants pour la création d'une nouvelle génération de projets générateurs de revenu et contribuant à la création de postes d'emploi directs et indirects.

Le jeune Hamza El Ghaouti, fondateur de la société "Yoko Clouthes" à Marrakech, opérant dans le domaine du design et impression textile, la création de sites électroniques et la gestion de blogs de réseaux sociaux, en plus d'autres services, représente un modèle éloquent de ces jeunes ambitieux, dont le projet a été réalisé grâce au concours de l'INDH dans le cadre de son programme 3 "amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes".

Ce projet, auquel l'INDH a contribué avec 100.000 DH alors que les fondateurs de la société "Yoko Clouthes" ont contribué à hauteur de 80.000 DH, traduit l'intérêt particulier que porte l'INDH à la promotion de l'entrepreneuriat auprès des jeunes au niveau de la région Marrakech-Safi, et la contribution à l'amélioration de la situation économique et sociale des populations défavorisées, notamment les jeunes par l'accompagnement à l'emploi, à l'entrepreneuriat ainsi qu'à l'appui aux projets s'inscrivant dans le cadre de l'économie sociale et solidaire.

Dans une déclaration à la MAP, M. El Ghaoutia indiqué que la société, fondée en mai 2023, opère dans les domaines de l'impression textile, design des logos, création de sites électroniques et gestion des réseaux sociaux et mise en place de stratégies de commercialisation marketing, relevant que Yoko Clouthes est l'unique entreprise à Marrakech, dotée de technologie de pointe pour l'impression sur vêtements, fournie grâce à la contribution de l'INDH.

M. El Ghaouti (27 ans) a souligné, dans ce cadre, que l'INDH a présenté un appui financier ayant permis l'acquisition de la machine d'impression textile en plus d'autres matériels, de même qu'elle a accompagné l'entreprise afin de surmonter les obstacles durant toutes les étapes de prémontage et de création.

Tout en relevant que cette machine ultrasophistiquée se caractérise par une grande précision et rapidité, il a fait savoir que l'idée du projet a été inspirée de multinationales opérant dans le domaine du design, indiquant que les fondateurs de cette entreprise aspirent à développer davantage leurs projets afin de créer de postes d'emplois aux jeunes soit au niveau régional ou national.

Dans ce sens, le jeune entrepreneur a souligné que cette entreprise cible aujourd'hui une catégorie de clients à Marrakech et Casablanca, mais l'ambition de la société consiste à s'étendre et se développer pour toucher des clients issus d'autres villes et fabriquer un produit 100% marocain dans le domaine du design de vêtements.

Il n'a pas manqué d'exprimer ses remerciements et sa gratitude à l'INDH, qui lui a permis d'aller au bout pour réaliser son rêve.

Depuis son lancement en 2005 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l'INDH a bénéficié à des millions de Marocains leur permettant de mieux tirer profit de leur potentiel. Ce chantier de Règne a évolué depuis son lancement pour contribuer au progrès socio-économique du Royaume.

La phase III de l'INDH, lancée en septembre 2018, est venue pour capitaliser sur ses acquis et recentrer ses programmes notamment sur le développement du capital humain et la promotion de la condition des générations montantes.

Cette phase porte sur plusieurs axes, à savoir "le rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base", "l'accompagnement des personnes en situation de précarité", "l'amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes" et "l'impulsion du capital humain des générations montantes".