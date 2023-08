Maroc: Province d'Errachidia - Inauguration et lancement de projets de développement

Errachidia — Des projets de développement ont été inaugurés, et d'autres lancés, dans la province d'Errachidia, à l'occasion des célébrations marquant le 70ème anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple et le 60ème anniversaire de la Fête de la Jeunesse.

Ainsi, le wali de la région de Drâa-Tafilalet, gouverneur de la province d'Errachidia, Bouchaab Yahdih, a procédé, lundi à Errachidia, à l'inauguration du lycée qualifiant Moulay Ali Cherif, qui prévoit d'accueillir entre 160 et 300 élèves au titre de l'année scolaire 2023-2024.

Ce nouvel établissement d'éducation, qui a nécessité une enveloppe budgétaire de plus de 18 millions DH, comprend 10 salles d'enseignement général, 6 salles d'enseignement scientifique, deux salles multimédia, une bibliothèque et une salle de lecture.

Abritant des classes préparatoires aux écoles supérieures, cet établissement comprend également un internat pour filles avec une capacité d'accueil de 60 chambres et 120 lits, un internat pour garçons avec 80 chambres et 160 lits, trois résidences fonctionnelles, des espaces verts, une salle couverte multisports, en plus de plusieurs autres installations.

Le gouverneur de la province d'Errachidia, qui était accompagné d'une délégation composée d'élus, des chefs de services extérieurs et de personnalités civiles et militaires, a procédé ensuite à la pose de la première pierre du lycée qualifiant Riyad, situé dans la commune d'Errachidia.

%

Ce projet, qui a mobilisé un investissement de plus de 11 millions de DH, vient répondre aux attentes des habitants de la ville d'Errachidia au regard de l'expansion urbaine que connaît le chef-lieu de la région de Drâa-Tafilalet.

Situé dans la commune d'Errachidia, ce nouveau lycée qualifiant abrite 14 départements et devrait accueillir plus de 500 élèves, dont 260 filles.

Ce nouvel établissement sera composé de 9 salles d'enseignement général, 6 salles d'enseignement scientifique, des laboratoires, une salle multimédia, une salle spécialisée, une bibliothèque, une salle de lecture, un bureau d'orientation, 3 terrains de sport et d'autres installations.

Samedi, le gouverneur de la province a procédé à l'inauguration d'un important projet hydraulique destiné à alimenter les khettaras de la province à travers l'utilisation des eaux du bassin hydraulique du Guir-Ziz-Rheris.

Les khettaras représentent un système traditionnel d'irrigation souterraine utilisé dans les régions arides et semi-arides pour faire face à la sécheresse et à la pénurie d'eau. Grâce à ce système d'irrigation souterraine, l'eau est transportée sur de longues distances pour atteindre les terres agricoles, permettant ainsi de cultiver des cultures dans des zones où l'eau est rare.

Par ailleurs, M. Yahdih, a remis 8 clés de bus scolaires au profit des élèves des collectivités territoriales de la province d'Errachidia, acquis dans le cadre d'un partenariat entre le Conseil de la région de Drâa-Tafilalet, le Conseil provincial d'Errachidia et la Direction provinciale du ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports.

Cette initiative vise à encourager la scolarité dans le monde rural, à améliorer les conditions d'accès au système éducatif, à lutter contre le décrochage scolaire et à promouvoir la scolarisation des filles dans les zones reculées au niveau de la province.

Dans le même cadre, le gouverneur de la province a procédé à la remise de deux ambulances au profit de la Délégation provinciale du ministère de la Santé et de la Protection sociale à Errachidia.

Ces ambulances, acquises dans le cadre d'un partenariat entre le Conseil provincial d'Errachidia, la Délégation provinciale du ministère de la Santé et de la Protection sociale et l'Agence nationale de développement des zones oasiennes et de l'arganier, viennent renforcer les services médicaux et l'offre de soins au niveau de la province.