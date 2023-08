Maroc: Skhirat - Des enfants d'Al Qods et leurs familles célèbrent la Fête de la Jeunesse

Skhirat — Des enfants maqdessis et leurs familles ont participé, lundi à Skhirat, aux célébrations de la Fête de la Jeunesse dans le cadre de la 14ème édition de la colonie de vacances "La Marche Verte", organisée par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif.

Intervenant à cette occasion, le directeur chargé de la gestion de l'Agence de Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, a souligné que les enfants qui participent à cette édition, ainsi que leurs pairs ayant pris part aux précédentes éditions, seront des ambassadeurs du Royaume du Maroc en Palestine et transmettront les scènes d'amour, de transcendance et de solidarité inconditionnelle.

Et de relever qu'au cours des quatre dernières semaines, l'Agence a lancé à Al Qods le programme "Écoles d'été" au profit de 3.000 bénéficiaires, dans le but de promouvoir les valeurs d'unité et de solidarité entre les générations palestiniennes à travers le plus grand rassemblement de l'enfance à la ville sainte, tant en termes de bénéficiaires qu'en termes d'encadrants.

Le programme, a-t-il poursuivi, donne une importance particulière au divertissement et aux activités récréatives, en plus de contenir des activités pédagogiques et de formation tel que des ateliers thématiques spécialisés dans les domaines de l'art, de la musique, du théâtre et du sport, ainsi que des ateliers en langues de communication, d'éducation environnementale, de formation à la plaidoirie et à l'utilisation de l'intelligence dans la communication à travers les nouvelles technologies d'information et de communication.

Intervenant par visioconférence depuis la ville d'Al Qods, le père d'un enfant participant à la colonie de vacances "La Marche Verte" a fait part de sa joie de participer aux côtés du peuple marocain aux festivités de la Fête de la Jeunesse, mettant en valeur la grande place et le rôle important que joue le Maroc dans le monde arabe.

Pour sa part, la mère d'un des enfants participant à cette colonie a exprimé ses remerciements à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et au peuple marocain pour leur soutien aux enfants palestiniens d'Al Qods.

Le programme de la 14ème édition de cette colonie de vacances, organisée en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication au profit de 50 enfants d'Al Qods jusqu'au 26 août, sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, se poursuit avec un certain nombre d'activités récréatives et éducatives et des compétitions artistiques et sportives.