Maroc: Saïdia - Clôture en apothéose du Festival des plages de Maroc Telecom

Saidia — Les soirées artistiques programmées à la station balnéaire de Saïdia, dans le cadre de la 19è édition du "Festival des Plages" de Maroc Telecom, ont pris fin lundi soir, avec un concert haut en couleurs animé par Saida Charaf et le groupe Nass El GHiwane qui ont enflammé la scène avec leurs prestations respectives devant un public conquis.

Les artistes, qui ont chanté et enchanté le public avec un cocktail musical puisé dans leur riche répertoire, ont su tenir leurs fans en haleine tout le long d'un concert où ils ont repris en choeur avec eux des tubes célèbres.

Dirigé par Omar Sayed, le groupe mythique, qui a ouvert le bal de ce concert, a su créer une belle communion avec un public en transe qui a fredonné avec lui d'innombrables tubes à succès notamment "Siniya" et "Allah ya moulana ".

Vint ensuite le tour de Saida Charaf, icône marocaine de la chanson hassanie, qui aussitôt montée sur scène a fait vibrer et danser une assistance qui s'est prise au jeu.

Vêtue d'une"melhfa" bleu marine étincelante, Saïda Charaf, à la voix puissante et une énergie intarissable, a vite amené le public à suivre son rythme et chanter ses tubes qu'il apprend par coeur.

Cette ambiance euphorique est montée d'un cran, lorsque la native de Laâyoune a sublimé ses fans en interprétant avec brio, finesse et dans un style typiquement local des danses folkloriques bien rythmées ponctuées de chants inspirées du patrimoine culturel local, notamment "Reggada".

Dans une déclaration à la MAP, Saïda Charaf s'est dite "très honorée" d"être choisie pour la clôture de ce festival à Saidia, notant que cette soirée festive s'est déroulée dans une atmosphère remarquablement conviviale.

De son côté, Omar Sayed a souligné que ce concert qui coïncide avec les festivités marquant les anniversaires de la révolution du Roi et du Peuple et la Fête de la jeunesse a offert l'opportunité pour renouer avec le public à Saidia, faisant savoir que cette soirée qui s'est déroulée dans de bonnes conditions en termes d'organisation, témoigne de la communion entre le groupe et le public marocain en général.

Organisée du 14 juillet au 21 août dans les plages de M'diq, Al Hoceima, Tanger, Martil, Saïdia et de Nador, la 19è édition du "Festival des Plages" a connu la participation de plus de 200 artistes, dont plusieurs grandes stars nationales et internationales, qui ont animé plus de 110 concerts variés.