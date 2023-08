Maroc: Youssoufia - Inauguration et lancement de plusieurs projets de développement

Youssoufia — Plusieurs projets de développement ont été inaugurés ou lancés, lundi, dans la commune rurale de Jnane Bouih (province de Youssoufia), à l'occasion du 70ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple et de la Fête de la Jeunesse.

Ces projets, dont le coup d'envoi des travaux a été donné par le gouverneur de la province, Mohamed Salem Essabti, visent à renforcer le réseau routier, à améliorer la sécurité routière et la qualité des services et à valoriser le site archéologique d'Ighoud.

Ainsi, des explications ont été présentées au gouverneur et la délégation l'accompagnant sur ces projets tendant également à consolider les infrastructures à l'échelle de la province, à travers le renforcement de la liaison routière menant vers ce site archéologique et, partant, de la dynamique de développement socio-économique et de l'activité touristique dans la province.

Ces opérations financées dans le cadre d'un partenariat entre la direction provinciale de l'équipement et de l'eau de Youssoufia, le conseil de la région de Marrakech-Safi et le Conseil provincial de Youssoufia, s'inscrivent dans le cadre du programme de réduction des disparités territoriales et sociales en milieu rural.

Elles portent sur l'extension et le renforcement de la route provinciale n°2317 reliant le centre d'Ighoud et la commune de Khemis N'ga, sur une longueur de 5 km.

Ce projet, dont la réalisation s'étend sur 6 mois, mobilise une enveloppe budgétaire de 6 millions de DH (MDH), assurée par le ministère de l'Equipement et de l'Eau à hauteur de 65%, le conseil régional de Marrakech-Safi (20%) et le conseil provincial de Youssoufia (15%).

Il a été également procédé au lancement des travaux de reconstruction et d'aménagement de l'intersection entre la route provinciale n°2322 et la route nationale n°11, pour un investissement de 4 MDH.

Les actions programmées consistent notamment en la construction d'un giratoire, la mise en place des installations pour le drainage des eaux pluviales et le revêtement de la chaussée de la route provinciale n°2322 et de la route nationale n°11 sur une largeur de 6 mètres.

Financé dans le cadre du programme de réduction des disparités territoriales et sociales en milieu rural, ce projet ambitionne d'améliorer la fluidité du trafic et des indicateurs de sécurité routière.

Il s'agit, en outre, de la construction d'un ouvrage d'art au niveau de la route provinciale n°2200, pour un coût de 3 MDH, afin d'assurer la protection de la commune territoriale d'Ighoud contre les inondations de Oued Jamaâ et d'apporter une solution appropriée à l'interruption de la circulation au niveau de cette route.

A cette occasion, les travaux de réalisation de la route non classée reliant la nationale n°11 à la route provinciale n°2341 via douar Tebatba, ont été lancés (6,6 MDH) pour le désenclavement des populations locales et la réduction des disparités territoriales et sociales en milieu rural.

D'autre part, il a été procédé à l'inauguration de la nouvelle gare routière d'Ighoud, dont la réalisation a nécessité des crédits de l'ordre de 2.444.328 DH.

A noter que le site d'Ighoud bénéficie d'un programme de valorisation et de réhabilitation mobilisant 310 MDH, eu égard à sa particularité archéologique et aux objectifs de développement escomptés au niveau de cette collectivité territoriale.

Dans le domaine de la santé, il a été procédé à l'inauguration d'un centre de santé à Ighoud, dont la réalisation a nécessité 4.126.223 DH.

Erigée sur superficie de 710 m2, cette structure permettra d'améliorer l'accès aux services médicaux et d'éviter aux patients les déplacements vers des villes voisines (Youssoufia, Safi et Marrakech).

Dans la même commune, le gouverneur a inauguré Dar Al Omouma, une structure dédiée à garantir l'accouchement des femmes enceintes en milieu rural dans des conditions sûres et optimales, sous un contrôle médical minutieux.

Réalisée pour un investissement de 2,993 MDH dans le cadre du programme d'impulsion du capital humain des générations montantes de l'INDH, et du programme de système de santé communautaire dans la province de Youssoufia, cette structure tend à renforcer le système de santé communautaire et à contribuer à l'amélioration de l'accès aux services de santé maternelle et infantile.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, le directeur provincial de l'équipement, du transport et de la logistique à Youssoufia, Otman ben Daoud, a précisé que le coût global de ces différents projets concernant le secteur routier s'élève à environ 22 MDH.

Pour sa part, le chef de la Division de l'Action Sociale à la préfecture de Youssoufia, Brahim Idou, a expliqué que Dar Al Omouma inaugurée à cette occasion est une structure de nouvelle génération, ajoutant que ce projet traduit l'action sérieuse entreprise dans le domaine de la santé de la mère et de l'enfant.

Réalisé dans le cadre de la convention conclue entre le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Santé et de la Protection Sociale, l'INDH et l'UNICEF, cet établissement vise à renforcer le système de santé communautaire et à améliorer la santé maternelle et infantile, notant que l'action de cette structure est appuyée par une trentaine de femmes relais communautaires.

A rappeler qu'il a été procédé, dimanche à Youssoufia, à l'inauguration de plusieurs projets socio-sportifs, notamment les terrains de proximité aux quartiers Al Amal et Annahda ainsi que le centre de prise en charge des enfants autistes.