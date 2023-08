Sénégal: Baisse des frais de scolarité - Les parents d'élèves saluent la mesure

A moins de deux mois de la rentrée scolaire, le gouvernement du Sénégal a décidé de la baisse des tarifs de la scolarité. Aussi bien pour le public que pour le privé, les frais de scolarité seront revus à la baisse, à tous les niveaux de l'enseignement. Les parents d'élèves ne cachent pas leur satisfaction, mais invitent le gouvernement à veiller à l'application stricte de la mesure.

Fatou Diop a le sourire aux lèvres. Cette mère de famille vient d'apprendre la baisse des frais de scolarité, à compter de la prochaine rentrée académique 2023-2024. «Il était vraiment temps qu'on revoie les frais de scolarité. C'était trop cher. Quelqu'un qui a plusieurs enfants et un revenu faible ne pouvait s'en sortir».

Depuis quelques années, les parents d'élèves se plaignent de la «cherté» des frais de scolarité. A chaque rentrée scolaire, un cri de coeur est lancé pour une revue à la baisse. Ce qui a fait qu'en novembre dernier, lors de la réunion de concertation sur la vie chère, le Chef de l'Etat, Macky Sall, avait pris 11 décisions dont une baisse des frais de scolarité pour alléger la souffrance des populations.

Le projet d'arrêté interministériel portant règlementation des frais d'inscription et d'études, dans les établissements d'enseignement et de la formation professionnelle et technique, vient d'être signé par les ministères de l'Education nationale ; de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ; de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion et celui du Commerce, de la Consommation et des Pme, révèle un journal de place.

Entre autres mesures, les frais d'inscription sont maintenant gratuits pour l'Elémentaire et le Préscolaire dans le public. Pour le Moyen et Secondaire dans le public, ils sont désormais fixés à 3.000 FCFA, avec un plafond maximum de 5000 FCFA. Lequel devra être autorisé que par le Conseil d'administration de l'école. Pour l'enseignement privé, une baisse de 10% est effectuée sur les frais de scolarité. Ils s'élèvent respectivement, pour le Préscolaire, l'Elémentaire, le Moyen et le Secondaire, à 2500 FCFA, 3000 FCFA, 4000 FCFA et 5000 FCFA.

Cette baisse reste donc une bonne nouvelle pour les parents d'élèves. «Les frais de scolarité coûtent extrêmement cher. Ajouté à cela les fournitures scolaires, le transport. Les prix sont exorbitants, au regard des revenus des parents. C'était un vrai casse-tête. Je salue cette baisse de frais de scolarité», confie Ousmane Ba.

Les frais de scolarité varient, en effet, d'une école à une autre. Mais, dans la plupart des écoles, les parents sont obligés de débourser beaucoup d'argent pour inscrire leurs enfants. Rencontrée à Scat Urbam, Awa Diouf apprécie la baisse des frais de scolarité. «J'ai trois filles qui étudient dans une école privée. Je déboursais près de 300.000 FCFA uniquement pour les inscriptions, sans oublier les mensualités. C'est vrai que l'éducation n'a pas de prix, mais aujourd'hui, on fait face à d'énormes charges, à cause de la cherté de la vie et aussi à cause des multiples grèves dans le public. On n'a pas le choix. Tout de même, ce n'est pas une raison que les écoles privées sucent notre sang», souligne la mère de famille.

Les parents d'élèves affichent leur satisfaction par rapport à la baisse des frais de scolarité. Cependant, ils invitent le gouvernement à veiller à l'application stricte de cette mesure.