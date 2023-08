Afrique: Grâce à SM le Roi, le Maroc s'est hissé au rang des pays pionniers dans plusieurs domaines (Média émirati)

Abou Dhabi — Grâce à la clairvoyance de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc a pu se hisser au rang des pays pionniers dans plusieurs domaines, a souligné le site d'informations émirati "Al Ain Al-Ikhbaria".

Dans un article intitulé "Deux fêtes au Maroc... anniversaire d'un Roi au goût des réalisations et de jeunesse pleine d'énergie", la publication ajoute que SM le Roi a veillé à la stabilité et au développement du Maroc "en réalisant de grands exploits pour Son peuple et une position internationale sans précédent pour Son pays".

Après avoir passé en revue le parcours académique riche de SM le Roi et les différents certificats scientifiques qu'Il a obtenus auprès d'universités nationales et internationales, le journal affirme que le Souverain a accumulé, depuis qu'il était Prince héritier, de nombreuses expériences politiques et de gestion, et qu'il a assumé dès son jeune âge d'énormes responsabilités.

"Si Son père, feu SM Hassan II est le fondateur de l'Etat après l'indépendance, Son fils, SM le Roi Mohammed VI, est le bâtisseur du Maroc moderne, qui a réalisé des exploits sans précédent dans l'histoire du pays, sur les plans politique, économique, social et juridique", a-t-il indiqué.

Evoquant les différentes exploits politiques, économiques et sociaux que le Maroc a réalisés sous le règne de Sa Majesté le Roi, le média souligne que les sages politiques du Souverain variaient entre le fait de surmonter les crises et les circonstances difficiles, et de leur transformation en réalisations qui font avancer le pays pendant des années.

"L'anniversaire du Roi du Maroc occupe une grande place dans le cœur des Marocains. C'est une fête nationale de la jeunesse, qui a commencé à être célébrée en juillet 1956", note le site d'informations.

Et de préciser que cette fête n'était pas une célébration en soi, mais plutôt une mobilisation et une explosion des énergies de créativité des jeunes.