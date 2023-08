Ile Maurice: Anahita Beau-Champ - L'exploitation agricole au coeur du projet de développement immobilier

Dans l'Est du pays, Anahita Beau-Champ se dessine peu à peu. Au coeur de cet espace dédié au développement immobilier, l'agriculture et la nature en général y trouvent parfaitement leur place. Junior Contato, «Farm and Productive Landscape Manager», nous fait découvrir les lieux et la «Working Farm»

Loin du développement sauvage des zones urbaines, l'Est du pays conserve encore son authenticité. Petit à petit, le projet de la Smart City, mis en place par la compagnie Alteo, prend toutefois vie dans cette partie de l'île. Anahita Beau-Champ, tout un projet de développement immobilier, est en marche autour, entre autres, de l'usine désaffectée de Deep-River-Beau-Champ. Mais ici, pas question de développement sauvage et de bétonner partout. L'aménagement paysager est un point essentiel à Anahita Beau-Champ. Tout est calculé pour que la nature continue de respirer, reste la plus authentique possible et qu'il y ait une véritable symbiose entre le développement et la nature.

Au coeur de ce véritable concept d'agriculture intelligente et sur un projet étalé sur plusieurs hectares de terre se trouve Junior Contato (photo), Farm and Productive Landscape Manager d'Anahita BeauChamp. À travers la Working Farm, il a pour but de préserver la nature environnante, tout en l'intégrant dans le projet de développement immobilier. Il nous a accueillis en début de semaine et nous a fait visiter une partie des terres consacrées au projet de la Working Farm, tout en évoquant sa conception des choses. Il fait soleil quand nous nous retrouvons sur les terres d'Anahita Beau-Champ. Junior Contato et son équipe nous font d'abord découvrir la maquette du site. Et on comprend que c'est un projet colossal qui attend les équipes. Pour mieux nous mettre dans le bain, on nous propose une petite visite guidée des lieux.

Les bureaux se trouvent à deux pas de l'ancienne usine de Deep-River-Beau-Champ et il est prévu que ce bâtiment soit entièrement réaménagé. L'usine sera appelée à devenir The Factory où les résidents et les habitants du quartier pourront venir faire leurs courses, pratiquer une activité sportive, admirer des oeuvres d'art ou encore participer à des conférences. La petite marche débute et les seuls bruits qui nous entourent sont nos pas sur les graviers, notre conversation incessante, le chant des oiseaux et le bruit du vent dans les arbres. C'est le dépaysement total. C'est un retour aux sources et on se sent en communion avec cette nature qui nous entoure et qui fait partie de nous.

«La Working Farm d'Anahita Beau-Champ a été développée en s'inspirant des trois piliers stratégiques du projet que sont Smart'Est : notre approche intelligente et durable de l'agriculture, HealthiEst : une agriculture responsable et GreenEst : un respect des saisons, la régénération des sols et des plantes endémiques de Maurice. Nous mettrons en avant un landscaping productif, qui est un des principes agricoles du projet, soit l'agriculture et le développement immobilier responsables, en harmonie avec la nature», explique Junior Contato en marchant. Ainsi, la nature est peu touchée par l'homme, sinon pour y insérer des plantes décoratives et endémiques, des fruits et des légumes, tout en gardant son authenticité. «On ne vient plus imposer à la nature, on vient plutôt composer avec elle», souligne Junior Contato.

Il nous fait ainsi visiter la pépinière où les futures plantes, qui jalonneront les cinq hectares dédiés au projet de Working Farm, voient le jour. «Nous sommes allés chercher des cultures qui sont adaptées à l'environnement mauricien pour les y intégrer. Cela concerne la préservation d'espèces en danger, qu'elles soient endémiques ou tout simplement nos fruits locaux d'antan tels que les coeurs de boeuf, vavangue ou encore carambole. Nous allons remettre ces fruits en avant avec le projet de Working Farm», explique le Farm and Productive Landscape Manager.

Dans la pépinière, des centaines de jeunes plantes prennent vie grâce aux diverses techniques de plantation. Ici, des plantes endémiques, là des agrumes, plus loin des choux. «Nous avons beaucoup d'agrumes à Maurice, comme la bergamote, et nous souhaitons la mettre en avant. La réflexion autour du projet s'est faite en septembre 2022. La pépinière en est la phase une. Nous avons une équipe de cinq personnes, qui habitent la région. Nous les formons», précise Junior Contato.

Et ici, pas question d'utiliser des engrais chimiques. «La production de fruits et de légumes venant de la Working Farm sera saine et issue d'une agriculture raisonnée et responsable», ajoute Junior Contato. Grâce à ce concept d'agriculture intelligente, Anahita Beau-Champ regorgera, d'ici peu, de fruits et de légumes locaux et de plantes endémiques, durant toute l'année.

Le lieu comporte une magnifique allée. La Palm Alley est située en bordure des terres mises en vente pour le développement immobilier. La plupart des lots, au cahier des charges strict, sont vendus, nous indique-t-on. Bientôt des habitations y verront le jour. La Palm Alley, bordée de palmiers, permettra aux résidents et habitants de la localité, d'y faire leurs marches quotidiennes. Junior Contato nous montre au loin un vallon où là encore, les cultures de fruits et de légumes seront faites. Les anciennes structures existantes en pierre sur le site seront également réaménagées.

Ainsi, les anciennes cuves à mélasse deviendront bientôt le Zeste, soit un lieu comprenant un café, un restaurant et une épicerie, ouverts aux résidents et aux visiteurs. Une piscine y sera aménagée mais là encore, pas question de déranger la nature. Elle sera aménagée entre deux rangés de cocotiers.

Plus loin, dans le Spring Park, on se laisse transporter. Cet espace qui se situe à quelques mètres de la Palm Alley, offre aux visiteurs une ambiance tout à fait différente. Ici, on plonge dans une nature luxuriante. On se croirait presque en pleine forêt. Plus bas, on découvre les anciens bassins à camarons, en pierre, qui bientôt seront nettoyés. «Nous allons planter de la vanille et également du cacao dans cet espace», souligne Junior Contato.

C'est presque à regret qu'on s'arrache de cet environnement paisible. En visitant ces lieux, on essaie de se projeter dans quelques années, quand les arbres auront grandi et qu'on y redécouvrira plusieurs espèces de plantes endémiques et de fruits locaux menacés. Cela a un goût de paradis.

Un concept qui sera bénéfique à la population de l'est

Les projets de landscaping productif entamés à Anahita Beau-Champ participeront non seulement au bien-être de leurs futurs résidents mais également à la population de l'Est.

«La Working Farm sera ouverte au public, qui pourra s'y balader et avoir accès à la production, qui sera en vente sur le site. Nous souhaitons que ce concept ait un effet d'exemple sur le long terme pour le public mais également pour les planteurs de la région afin qu'ils adoptent une approche plus durable à l'agriculture», souligne Junior Contato.

Le recrutement pour ce projet se fait à l'échelle régionale. Une fois mise en place, les écoles pourront venir visiter la Working Farm. Pour finir, ce projet participe à l'effort collectif de Maurice pour atteindre l'autosuffisance alimentaire.

Junior Contato : «Je suis un planteur mauricien»

Né d'une mère mauricienne et d'un père d'origine italienne, Junior Contato, 29 ans, est le responsable de la Working Farm d'Anahita Beau-Champ. Ayant plusieurs années d'expérience dans l'agriculture, il se définit comme «un véritable planteur mauricien, qui cherche à se rapprocher de la terre et à mieux la respecter». Son lien avec la terre date de son enfance. «Mes parents avaient une ferme familiale», souligne-t-il. Au fil des années, la fibre agricole s'est développée et elle est devenue chez lui une véritable passion. Il a, par la suite, consolidé ses connaissances à travers de nombreux projets agricoles, notamment industriels.