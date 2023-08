Cameroun: Cette femme qui veut être dédommagée à la suite d'une rupture de ses fiançailles

Après trois ans de vie commune, une femme a saisi la justice pour réclamer une compensation financière à son ex compagnon, qui lui a fait miroiter un mariage.

C'est depuis 2019 que Jeremy a fait sa demande en mariage à Melissa. Il avait à cette occasion donné rendez-vous aux parents de sa fiancée de leur verser une dot. Depuis lors, les beaux-parents s'impatientent et semblent avoir perdu tout espoir. C'est désormais devant le Tribunal de première instance (TPI) de Yaoundé centre administratif que ce dernier est appelé à s'expliquer sur les chefs d'accusation qui pèsent sur lui, à savoir, escroquerie et rupture abusive de fiançailles. Melissa, une maman de quatre enfants, a saisi cette juridiction d'une citation directe, dans laquelle elle raconte la litanie de ses déboires conjugaux. La dame a fait appel à l'oncle de son ex conjoint comme témoin, qui a confirmé sa version des faits, en présence de l'accusé.

Melissa a relaté au tribunal qu'elle a fait la rencontre de Jeremy dans leur village en 2014, quand elle était encore élève en classe de première et mère de deux enfants issus d'une précédente relation. Ce dernier venait tout juste de finir sa formation dans une école prestigieuse de la capitale. Ils sont très vite tombés amoureux, et n'ont pas hésité à consommer leur amour. Deux ans plus tard, Melissa est tombée enceinte. Les parents de la jeune fille n'ont pas manqué l'occasion de manifester leur mécontentement. Ils ont été attendris, lorsqu'un soir de 2019, le jeune homme s'est présenté à eux accompagné des membres de sa famille, pour demander sa main.

%

Vie commune

La dame déclare en outre que Jeremy avait offert du vin de palme et des colas à ses parents, qui ont été partagés entre les deux familles, selon la coutume bamiléké, dont ils sont tous les deux originaire. D'après elle, Jeremy venait de manifester ainsi son intention de l'épouser. La plaignante explique que ses parents avaient béni leur union et son fiancé, très enthousiaste à l'époque, avait promis de venir donner la dot en 2019.

Après cette étape, les deux tourtereaux, convaincus d'être fait l'un à l'autre, n'ont pas hésité à afficher leur amour en public. Ils ont même aménagé ensemble dans un appartement à Bafoussam, avec l'accord des parents en attentant d'officialiser leur relation. Selon Melissa, ils formaient une famille presqu'irréprochable surtout avec leurs deux enfants, qui sont venus consolider leur union. Les deux premiers enfants de Melissa, bien que reconnus par son fiancé, sont restés vivre avec leur grands-parents.

Pour sauver son ménage, la dame dit avoir abandonné ses études pour se consacrer sur sa nouvelle famille et sa vie de couple. Pour joindre les deux bouts, Melissa c'est aussitôt lancé dans la couture, avant d'ouvrir une boutique. C'est en 2019 que son calvaire a commencé, lorsque Jeremy s'est installé à Yaoundé pour suivre son dossier en vue d'obtenir le rappel de son salaire. La mère de famille dit avoir donné toutes ses économies à son futur époux et utilisé de ses relations pour l'aboutissement de ce projet.

Non coupable

Poursuivant son témoignage, Melissa dit avoir également remis la somme de 3 millions de francs à Jeremy pour l'acquisition d'un terrain à Yaoundé pour garantir leur avenir. Sauf que, depuis 2019, les amoureux se sont perdus de vue. Les conversations par voie téléphoniques sont devenues rares, et le fiancé ne décrochait plus ses appels. La plaignante dit avoir fait le déplacement pour prendre les nouvelles de Jeremy, mais a été surprise par le comportement de son homme, qui refusait de la recevoir. Aux dernières nouvelles, Melissa déclare avoir découvert que son fiancé vit actuellement avec une autre femme, à qui il a aussi promis le mariage.

Sommé par la mère de ses enfants de d'expliquer sur a destination qu'a pris les 3 millions du terrain, Jeremy fait le sou d'oreilles. Déçue par son fiancé, Melissa a informé les deux familles de la situation qu'elle vit actuellement. Elle a ensuite saisir le tribunal pour réclamer à son homme une compensation financière. Un des oncles de Jeremy et témoin de leurs fiançailles, a également été entendu par le tribunal au cours de cette audience. Il a corroboré la version des faits de la plaignante lors de son témoignage. L'affaire a été renvoyée pour que l'accusé, qui plaide non coupable des faits qui lui sont reprochés, donne sa version des faits.