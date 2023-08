Congo-Kinshasa: La société civile du Nord-Kivu divisée sur l'évaluation de l'état de siège

La société civile du Nord-Kivu est divisée sur les conclusions de la Table Ronde sur l'évaluation de l'état de siège en vigueur depuis plus de deux ans en Ituri et dans le Nord-Kivu, deux provinces de l'est du pays particulièrement touchées par l'insécurité. Cette rencontre convoquée par le président Félix Tshisekedi avait eu lieu du 14 au 16 août dernier à Kinshasa avec des délégués des deux provinces concernées. La nouvelle dynamique de la société civile du Nord-Kivu a dénoncé des dysfonctionnements dans l'organisation de cette table ronde.

La nouvelle dynamique de la société civile du Nord-Kivu a salué d'abord les efforts du gouvernement central pour la recherche de la paix dans l'est de la RDC, notamment, dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri. En revanche, les signataires relèvent des dysfonctionnements, selon eux, dans la préparation de la table ronde de Kinshasa.

Selon la NDSC du Nord-Kivu, la représentation de la province n'a pas été inclusive car seulement une fraction de la société civile a été impliquée. Elle juge également que la provenance géopolitique n'a pas été respectée, une seule partie de la province du Nord-Kivu ayant été privilégiée. La population n'a pas non plus été consultée et aucune restitution des travaux ne lui a été faite.

« Nous restons convaincus que la levée ou le maintien de l'état de siège ne garantira pas la paix au Nord-Kivu et en Ituri », affirment les signataires du communiqué qui recommandent l'organisation d'un dialogue franc, sincère et inclusif, en plus d'une bonne politique sur la gestion des terres, sans oublier la gestion des réfugiés se trouvant en RDC.

En attendant, les conclusions de la table ronde ont été remises au chef de l'État qui décidera du maintien ou de la levée de l'état de siège.