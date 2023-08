Algérie: Boughali reçu à Téhéran par le président iranien

ALGER — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali a été reçu mardi à Téhéran par le président iranien, M. Ebrahim Raïssi, auquel il a transmis les salutations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, selon un communiqué de la chambre basse du Parlement.

Lors de cette audience, M. Boughali a rappelé "les liens fraternels ancrés entre les Peuples algérien et iranien".

A ce propos, le président iranien a souligné "l'importance de la coopération parlementaire" qu'il a qualifiée de "soutien à la coopération entre les deux pays, notamment sur le plan économique".

Il a, également, émis le voeu de voir les deux pays "prendre des mesures concrètes dans le domaine économique, à la hauteur des bonnes relations politiques entre les deux pays".

Par ailleurs, M. Raïssi a indiqué que l'Iran "oeuvre à l'instauration de la paix et de la sécurité dans la région, et considère que le dialogue est la solution à toutes les crises actuelles", soulignant que "la question de la sécurité est liée à la non ingérence dans les affaires intérieures des pays".

Le président iranien a exprimé en outre "sa profonde considération pour la révolution algérienne et la lutte du peuple algérien contre la colonisation", selon le communiqué.

Il a affirmé, dans ce cadre, "le souci du Président Tebboune à développer l'économie nationale à la faveur des opportunités offertes au titre de la nouvelle loi sur l'investissement, qu'il convient de saisir".

A cette occasion, le président de l'APN a réaffirmé "son engagement envers la promotion de l'action parlementaire et la relance des dénominateurs communs entre les deux assemblées", ainsi que "le renforcement de la place de l'UPCI et la réactivation de son rôle face aux défis auxquels se heurte la Nation musulmane, et face à toutes formes de profanation".

M. Boughali était, lors de cette audience, à la tête d'une délégation composée des députés Riad Khellaf et Lies Gemgami, et du chargé des relations extérieurs à l'APN, en présence de l'ambassadeur d'Algérie à Téhéran, Ali Aroudj.