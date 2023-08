Algérie: Oran - Une centaine de participants au concours national du Prix Oum Siham de la nouvelle

ORAN — Quelque 100 participants de différentes wilayas seront en lice au concours littéraire national du Prix Oum Siham de la nouvelle, lancé dernièrement par l'association "Athar El Abirine" de la culture et de la littérature d'Oran, a-t-on appris mardi auprès de cette association.

La troisième édition de ce concours littéraire a été lancée en juillet dernier et la date du 20 août a été fixée comme dernier délai de l'accueil des textes des participants, a souligné le président d'association, l'écrivain Cherif Rouane.

Cette édition est organisée par le club littéraire relevant de l'association "Athar El Abirine" ouverte aux créateurs dans le domaine du récit de différentes tranches d'âges, sous le slogan "Ecrire est un engagement et une responsabilité", et ce en coordination avec la maison de la Culture "Zeddour Ibrahim Belkacem" d'Oran, selon la même source.

L'objectif de ce concours, dont l'annonce des résultats et la remise des prix aux trois premiers auront lieu le premier novembre prochain, à l'occasion de la célébration du 69e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération nationale, est découvrir de jeunes talents, les former et les encourager à poursuivre leur créativité, a-t-on indiqué.

Les organisateurs remettront également des prix d'incitation à ceux qui remporteront les quatrième et cinquième places de ce concours national, supervisé par un jury composé d'universitaires, d'écrivains et de spécialistes du conte, selon la même source.

Pour rappel, la regrettée écrivaine Oum Siham (1939-2021) a laissé un fonds littéraire diversifié dans la poésie dont "L'Alphabet de novembre" et "Palestine" et dans le récit et la nouvelle "Pavé de Beyrouth" et "Le quotidien de Oum Ali" et autres oeuvres