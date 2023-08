Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 23 Aout 2023

Niger : A la suite du coup d’Etat- L’Ua suspend le pays des institutions de l’Union africaine

L’organisation a affiché une position réservée sur une éventuelle intervention militaire, une menace de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cédéao). Près de quatre semaines après le coup d’Etat au Niger, l’Union africaine (Ua) a annoncé sa décision mardi 22 août de suspendre le Niger de ses institutions. Quant à une éventuelle intervention militaire ouest-africaine qu’a brandi la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cédéao), l’Ua a affiché une position réservée, selon un communiqué de son Conseil de paix et de sécurité (Cps).(Source : lemonde.fr)

Ghana : Culture- Ouverture d’un sommet sur la restitution des biens culturels pillés dans les anciennes colonies

Un sommet dédié à la question de la restitution des biens culturels spoliés durant la période coloniale s'est ouvert ce mardi 22 et se tiendra jusqu'au 24 août à Accra, au Ghana, selon Rfi. Organisé par la fondation Open Society, cet événement rassemble environ 61 personnalités issues des domaines culturels, politiques et de la société civile du continent africain. Parmi les participants figurent des figures politiques telles que le président ghanéen Nana Akufo-Addo et l'ex-président de la Sierra Leone, Ernest Baï Koroma. L'objectif de ce sommet est de susciter une réflexion au sein de la communauté panafricaine sur la restitution du patrimoine culturel africain. Les participants aborderont divers sujets, tels que le partage des meilleures pratiques, l'établissement d'un inventaire des artefacts manquants, la question des infrastructures nécessaires pour accueillir ces biens, ainsi que la création d'un Fonds africain pour faciliter les restitutions. Le sommet s'inscrit dans une dynamique visant à rétablir les biens culturels africains dans leurs contextes d'origine et à favoriser un dialogue constructif sur cette problématique. (Source : abamako.com)

%

Gabon : Présidentielle 2023 -Albert Ondo Ossa prône le changement à Mouila

Après les étapes de Libreville et Tchibanga, la plateforme de l’opposition Alternance 2023 conduite était ce lundi à Mouila, dans la province de la Ngounié, pour présenter aux populations son candidat consensuel, en la personne de l’économiste et ancien ministre Albert Ondo Ossa. Ce dernier a invité les populations molvilloises à voter le changement, en lui accordant leur suffrage le 26 aout prochain. «Je suis venu vous dire que 60 ans de pouvoir c’est trop. L’heure du changement est arrivée », a indiqué le Pr Albert Ondo Ossa. Dénonçant par la même le non-aboutissement du projet de construction d’une université à Mouila..( Source :alibreville.com)

Guinee : Cosa- Un présumé voleur échappe de justesse à un lynchage…

Le pire a été évité de justesse ce mardi 22 août 2023 à Cosa, dans la commune de Ratoma. Pris en flagrant délit, un voleur de téléphone a été appréhendé par une foule au carrefour Cosa. Le jeune a été sérieusement malmené. Certains voulaient le lyncher lorsque la gendarmerie est intervenue. Selon nos informations, le présumé voleur est rentré dans une boutique de vente d’appareils où il a volé un téléphone. Hélas pour lui, il a été pris la « main dans le sac » par le propriétaire. L’affaire s’est propagée comme une trainée de poudre. N’eût été l’intervention des policiers et des gendarmes, le jeune allait être lynché par une foule hystérique. Il est actuellement détenu à l’Eco.( Source :africaguinee.com)

Rca : Justice internationale- Maxime Mokom nie tout crime de guerre devant la Cpi

Les procureurs enquêtant sur des crimes de guerre tenteront à partir de mardi de convaincre les juges de la Cour pénale internationale (Cpi) de traduire en justice un ex-chef de milice centrafricain qu'ils accusent d'attaques contre des civils musulmans. Maxime Mokom, 44 ans, était le chef des anti-balaka, des milices autoproclamées d'autodéfense formées majoritairement de combattants chrétiens et animistes créées en 2013 en réaction à la prise de Bangui par la Séléka, une coalition de groupes armés principalement composée de musulmans opposés à l'ancien président François Bozizé. Il fait face à 20 chefs d'accusation de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité pour des atrocités commises en 2013 et 2014, parmi lesquels des attaques dirigées contre des civils, des meurtres, des viols, des pillages et des attaques contre des mosquées. (Source : abangui.com)

Benin : Fête identitaire à Nikki- Les préparatifs vont bon train pour la Gaani 2023

En prélude à l’édition 2023 de la fête de la Gaani, le comité d’organisation a animé dimanche 20 août 2023, une conférence de presse. Au cours de la rencontre marquée par la présence de Sina Douwirou,1er ministre de l’empire de Nikki, les membres du comité ont rassuré du déroulement sans faille de cette fête identitaire des communautés Baatombous. Les préparatifs de l’édition 2023 de la fête de la Gaani vont bon train. Le comité d’organisation a donné l’assurance ce dimanche 20 août 2023 au cours d’une conférence. Roland Joseph Lafia Gounou, maire de Nikki et président du comité d’organisation, a rassuré du dispositif sécuritaire mis en place. (Source : acotonou.com)

Sénégal : Alioune Tine à Macky Sall- « Libérez Ousmane Sonko pour raisons humanitaires »

Alioune Tine interpelle de nouveau, ce mardi 22 août, le Président Macky Sall sur la santé critique de l'opposant Ousmane Sonko. Dans son tweet, le fondateur du think tank Afrika Jom Center est alarmiste. « Excellence Pr Macky Sall, il faut agir pour des raisons humanitaires pour la libération de Ousmane Sonko et des détenus politiques avant qu’il ne soit trop tard. À quelques mois de votre départ, ne détruisez pas votre réputation. L’Afrique a besoin d’un leader pour intervenir dans les crises complexes qui menacent la survie de nos Etats. « Il faut partir en réconciliant les Sénégalais en les rendant fiers, de ce qui a constitué en Afrique et dans le monde, leur démocratie. Le temps file, les tensions se multiplient dans tous les camps politiques, l’incertitude, la désillusion et surtout les ressentiments profonds. (…)Il faut en sortir, purger tous ses sentiments et tous les contentieux par le dialogue global et inclusif. Tous sommes prêts à vous accompagner » (Source : adakar.com)

Burkina Faso : Affaire guérisseuse de Komsilga- L’audience reprend aujourd’hui

L’audience dite de « la guérisseuse de Komsilga » reprend ce mercredi 23 août 2023 au tribunal de grande instance Ouaga II. Adja et ses 8 autres coprévenus sont poursuivis pour participation ou de complicité de participation à des sévices. C’est le vendredi 28 juillet que les hommes d’Adja qui ont copieusement battu un quinquagénaire à Komsilga, accusé d’avoir profané le domaine sacré de leur patronne ont été arrêtés. La guérisseuse était parmi les personnes qui ont été pris par le procureur du Faso pour participation ou de complicité de participation aux sévices. Dans la même journée, la guérisseuse Adja sera libérée par des militaires lourdement armés, suscitant l’indignation des magistrats, des avocats, de la garde de sécurité pénitentiaire et une bonne partie de l’opinion. Quelques jours après les différentes sorties de dénonciation et la grève des magistrats, Adja rejoindre sa cellule, mais cette fois à la Maca (Maison d’arrêt et de correction des armées) à sa demande. ( Source : aouaga.com)

Côte d’Ivoire : Laurent Gbagbo et le fauteuil présidentiel- « Le poste de Président de la République n’est pas une obsession »

Laurent Gbagbo qui échangeait le mardi 22 août 2023 avec la presse nationale et internationale sur plusieurs sujets,a soutenu que le poste de président de la République n’est plus véritablement sa priorité, ni une préoccupation majeure. Toutefois, en tant que président d’un parti, si ses camarades avec lesquels il se bat, estiment qu’il n’y a pas meilleur que lui, ils travailleront pourquoi pas à briguer le poste. « Mais, être président de la République n’est pas une obsession », a-t-il soutenu. Laurent Gbagbo a souligné aussi qu’il fait la politique parce que c’est son métier. (Source : Fratmat.info)