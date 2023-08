Algérie: La modernisation des méthodes d'exploitation des terres agricoles, une nécessité

EL-MEGHAIER — Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural Mohamed Abdelhafid Henni a mis l'accent mardi depuis la wilaya d'El-Meghaïer sur la nécessaire modernisation des méthodes d'exploitation des terres agricoles pour accroître les capacités de production.

"Il convient de moderniser les méthodes d'exploitation des terres agricoles, notamment en régions sahariennes, pour développer les capacités de production nationale et atteindre la sécurité alimentaire", a affirmé M. Henni lors d'une rencontre avec les agriculteurs, investisseurs et éleveurs de la wilaya dans le cadre de sa visite de travail dans cette région.

"Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour l'amélioration et l'accroissement de la production agricole, tous segments culturaux confondus y compris la phoeniciculture et les cultures stratégiques", a assuré le ministre.

M. Henni a, à cette occasion, fait part de la tenue d'une séance de travail regroupant, au siège de son département, des représentants du secteur, des parlementaires des deux chambres pour établir un programme spécial pour le secteur agricole de la wilaya d'El-Meghaïer" pour entrer dans une nouvelle phase qui permet l'exploitation des diverses potentialités agricoles de cette jeune wilaya.

M. Henni qui s'est félicité de pareils projets fructueux générateurs de richesses et d'emplois, a, à cette occasion, convié les opérateurs agricoles d'opter pour ces méthodes et techniques intelligentes, jugées performantes, dans la gestion des activités agricoles en vue de réaliser l'autosuffisance alimentaire et d'assurer l'exportation.

La délégation ministérielle a également visité une exploitation agricole, montée dans le cadre de la mise en valeur au niveau de la région phoenicicole "Dokkara", avant de clôturer cette tournée par l'inspection, dans la région agricole route de "Berkadjia", d'une exploitation oléicole et des vergers.