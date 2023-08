Maroc: Laâyoune - Installation de nouveaux agents d'autorité

Laâyoune — Une cérémonie d'installation d'agents d'autorité nouvellement nommés dans la province de Laâyoune, dans le cadre du mouvement opéré par le ministère de l'Intérieur, a eu lieu mardi, au palais des congrès de la ville.

Cette cérémonie, présidée par le wali de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, en présence des représentants des autorités judiciaires, des chefs des services extérieurs, des élus locaux et d'acteurs de la société civile, a connu l'installation de 15 agents d'autorité nouvellement nommés au niveau de la province.

Ce mouvement, qui vise à insuffler un nouveau dynamisme à l'action de l'administration territoriale, a concerné notamment le chef de la Division des affaires intérieures à la province de Laâyoune, le chef adjoint de la Division des affaires intérieures, le Pacha de la ville d'Al Marssa, les chefs de districts urbains, les caïds et les chefs d'annexes administratives, en plus d'un mouvement interne des agents d'autorité.

S'exprimant à cette occasion, le wali de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, a souligné que ces nouvelles nominations interviennent en application des Hautes Instructions Royales pour une plus grande efficience et une rationalisation optimale des ressources humaines au sein du corps des agents d'autorité, tout en veillant à la consécration des critères de compétence et de mérite en matière d'accès aux postes de responsabilité.

%

M. Bekrate a également appelé les nouveaux responsables à faire preuve de sérieux et d'engagement pour assurer une meilleure gestion des affaires publiques et pour répondre efficacement aux préoccupations des citoyens.

Le wali a aussi exhorté à conjuguer les efforts de toutes les parties prenantes et à consolider le front interne, afin de préserver les acquis et de faire face à toutes les tentatives désespérées visant à nuire à l'unité nationale.

Par ailleurs, il a appelé les chefs des services extérieurs, les élus et les acteurs de la société civile à prêter main forte aux nouveaux agents d'autorité, afin de leur permettre d'accomplir au mieux les tâches qui leur sont confiées au service de la population.

Le ministère de l'Intérieur avait indiqué que ce mouvement de mutation, qui a concerné 1.116 agents d'autorité, soit 25% de l'effectif total de ce corps exerçant à l'administration territoriale, s'inscrit dans le cadre des hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI prônant une plus grande efficience et une rationalisation optimale des ressources humaines au sein du corps des agents d'autorité, à travers la consécration des critères de compétence et de mérite en matière d'accès aux postes de responsabilité.