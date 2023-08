Ile Maurice: Keegan Etwaroo - «Je n'ai même pas touché le policier»

Lundi 21 août, la police a enregistré une déposition contre Keegan Etwaroo pour agression avec préméditation. Le policier Chengabroyen se serait blessé et aurait eu le bras plâtré alors que Keegan Etwaroo aurait foncé sur lui avec sa voiture.

Si dans un premier temps, il était question de porter plainte contre Keegan Etwaroo pour tentative de meurtre, cette fois-ci, c'est une plainte pour agression avec préméditation qui a été enregistrée.

Selon la police, Keegan Etwaroo, l'un des directeurs de Summer Farm, était recherché depuis le 16 août, après que deux plants de cannabis ont été retrouvés dans son poulailler à La Marie. Lors de la descente de la Division Support Unit centrale, ses deux frères Kiran et Ajay, qui gèrent également Summer Farm, avaient été arrêtés, ainsi qu'un Indien en situation irrégulière. Keegan Etwaroo se trouvait dans les alentours de Curepipe alors que l'un de ses frères, Kiran, comparaissait en cour, lundi, pour culture de cannabis. C'est là que le constable Chengabroyen l'aurait approché pour le confronter aux faits, mais, selon la police, il se serait enfui dans sa BMW en fonçant sur l'agent.

Le principal concerné et témoin dans l'affaire «stag party» nie catégoriquement cette accusation. «Je n'ai même pas touché le policier. D'ailleurs, qu'ils aillent vérifier les images de Safe City.» Keegan Etwaroo parle d'une histoire montée de toutes pièces pour le piéger à nouveau. Il se dit persécuté parce qu'il aurait divulgué des informations à l'Independent Commission against Corruption (ICAC). «Pendant trois jours d'affilée, on perquisitionne chez moi. Pendant tout ce temps, il n'y avait rien contre moi quand j'ai révélé des choses à l'ICAC. Maintenant, on me taxe de trafiquant ou on dit que j'ai commis une agression avec préméditation. Comment quelqu'un peut-il planifier une agression alors qu'il est assis dans sa voiture ?» se demande-t-il.

Le Vacoassien explique que ce jour-là, il était stationné sur la place réservée aux taxis lorsqu'un policier s'est approché de lui pour lui demander de déplacer son véhicule, sous peine de recevoir une contravention. «J'ai simplement fait une marche arrière. Et cette scène n'a duré que quelques secondes», relate Keegan Etwaroo. Il se demande comment la police peut prétendre qu'il est recherché alors qu'il est chez lui et qu'il signe également sa présence au poste de police de Vacoas. Il affirme n'avoir rien à se reprocher et qu'il se présentera à la police lorsqu'il sera convoqué.