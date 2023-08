Ile Maurice: Nouvelles liaisons de MK

Au sommaire du JT de la MBC, Air Mauritius (MK) compte renforcer son réseau vers New Delhi, Perth et Cape Town, avec une troisième fréquence pour les mois d'octobre et de décembre.

Outre trois appareils commandés à Airbus, un ATR 72 600 viendra consolider la flotte le mois prochain. En juin, l'Association internationale du transport aérien (IATA) avait revu à la hausse ses prévisions pour cette année. Le cap des 4,3 milliards de passagers en 2019, soit le niveau record avant la pandémie, devrait être dépassé à la fin de ces quatre derniers mois.

Aussi abordé, le dernier rapport des statistiques, publié en août, qui fait état d'une amélioration du taux de mortalité néonatale. Autre sujet couvert, le décès de sir Kailash Ramdanee. Le père de Kobita Jugnauth, épouse du Premier ministre, est décédé à l'âge de 96 ans, dans la nuit de lundi. Cette grande figure du monde des affaires était aussi connu pour son engagement appuyé dans le social et dans le travail communautaire. Il a occupé des positions importantes sur le plan local et à l'échelle internationale. Ses activités industrielles allaient de la pharmaceutique à l'hôtellerie et la restauration, en passant par le secteur financier.

De nombreux proches, amis et personnalités, notamment le président de la République Pradeep Roopun, des ministres, députés et politiciens, le Gouverneur de la Banque de Maurice, Harvesh Seegolam, le CP Anil Kumar Dip, des membres de l'opposition et la haute commissaire de l'Inde Nandini Singla, entre autres, se sont rendus au domicile de feu sir Kailash Ramdanee à l'angle des rues Guiot-Pascau et Queen Mary, à Floréal, mardi matin, pour lui rendre un dernier hommage. Autre sujet abordé, le départ d'une première délégation de 167 personnes à Madagascar pour les Jeux des îles.