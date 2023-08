Ile Maurice: JIOI 2023 - Le DTN refoulé à l'aéroport

C'est vraisemblablement du jamais vu dans l'histoire du football mauricien. Bien que l'on soit habitué à l'amateurisme de la Mauritius Football Association (MFA) sur tous les plans, cette fédération - qui bénéficie du soutien indéfectible du gouvernement mauricien et de son ministère des Sports - ne finira jamais de nous étonner.

Hier, le directeur technique national (DTN) Zunaid Mall a été obligé de reprendre l'avion pour l'Afrique du Sud. Il avait débarqué à Maurice lundi mais a été retenu à l'immigration car il n'avait pas de permis de travail. Il a passé la nuit à l'aéroport avant d'être contraint de prendre le premier vol pour son pays natal hier matin.

Il est bon de noter que c'est le DTN qui a organisé le camp d'entraînement en Afrique du Sud la semaine dernière. La sélection mauricienne de football y a affronté trois clubs au cours de cette sortie qui avait pour but d'apporter les derniers réglages avant le début des JIOI 2023. Le bilan est d'une victoire pour deux revers.

Le Club M a regagné Maurice le 17 août alors que Zunaid Mall est resté sur place pour finaliser quelques démarches. Il est arrivé sur le vol MK 852 dans la soirée de lundi. Il a, cependant, reçu une mauvaise surprise une fois débarqué à Maurice. Les officiers de l'immigration lui ont refusé l'accès au territoire mauricien car il ne possédait pas de permis de travail. Cette affaire fait grand bruit à la MFA actuellement et tout le monde s'accorde à dire que Zunaid Mall est très remonté envers ceux et celles qui auraient dû activer les démarches dans les délais.

Et on peut comprendre la colère du DTN. Cela fait plus de trois mois que son permis de séjour à l'île Maurice a expiré et personne à la MFA ne s'en est rendu compte. Pire, personne n'a pris la peine de vérifier si le permis de travail du BTN était en bonne et due forme avant son départ pour l'Afrique du Sud.

Si les mésaventures du DTN se poursuivent à Maurice, en revanche, tout semble bien aller au niveau de la MFA en ce qui concerne les départs. Si à l'officiel on sait que le président de la MFA, Samir Sobha, fera le déplacement à Madagascar tout comme le Team Manager du Club M, Ozair Jaunoo, et Michael Samuel, également membre de l'exécutif de la MFA, en revanche, il ressort qu'une dizaine d'autres personnes représenteront l'instance mauricienne aux Jeux des îles. Mais ça, c'est un secret bien gardé. Quelques noms ont toutefois fuité comme celui de Jean-François Batour, président de l'AS Quatre-Bornes, de Bruneau Jocelyn, des Chebel Citizens, ou encore un certain Vikash qui occupe la région de Rivière-Noire.