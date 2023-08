Ile Maurice: À Véranda et Heritage Resorts - Des mesures s'inspirant de la saison de fermeture du poulpe appliquées

S'inspirant de la réussite découlant de la saison de fermeture de la pêche à l'ourite à Rodrigues, Rogers Hospitality met en place des initiatives de préservation marine dans deux de ses établissements, soit à Véranda et Heritage Resorts.

Dans cette optique, des pratiques durables seront mises en oeuvre. En effet, ce ne sera pas uniquement pour préserver la biodiversité marine mais aussi pour la durabilité de la pêcherie locale. Une approche proactive sera adoptée et celle-ci s'ajoutera à des mesures supplémentaires pour ne pas intégrer de poulpe frais ni de poulpe importé de la région dans leurs menus pendant la saison de fermeture de la pêche à l'ourite.

Le poulpe est un mollusque sans coquille et sans squelette. Il possède huit tentacules avec deux rangées de ventouses. Au centre des tentacules, on retrouve la bouche, soit un genre de bec corné que le poulpe utilise pour déchiqueter les proies capturées. Cette espèce se nourrit, entre autres, de crustacés et parfois de poissons. Il projette un nuage d'encre pour se cacher ou pour pouvoir s'enfuir. L'ourite peut changer de couleur pour se dissimuler ou le faire selon son humeur.

La saison de fermeture de la pêche au poulpe a été mise en place depuis 2007 à Rodrigues afin de protéger les populations locales de pieuvres et ainsi promouvoir des pratiques de pêche responsable. Du 15 août au 15 octobre, toute activité de pêche à l'ourite, vente de poulpe frais, transformé ou congelé, est interdite. Un inventaire des stocks de poulpe est préalablement fait pour une gestion éclairée.

%

Cette interdiction de pêche coïncide avec la reproduction et la ponte des pieuvres et favorise ainsi une croissance optimale des poulpes, consolidant l'équilibre de l'écosystème marin et la durabilité de la pêche locale. Cette période de fermeture a des retombées positives, à savoir, une hausse importante de 20 à 30 % de la biomasse des poulpes.

«En participant activement à la saison de fermeture du poulpe et en adoptant des mesures volontaires pour la préservation, explique Alexandre Piat, responsable du développement durable chez Rogers Hospitality, nous souhaitons avant tout mettre en avant la nécessité d'un environnement marin prospère et la protection de la biodiversité. Cette démarche reflète notre engagement permanent envers la durabilité et la responsabilité environnementale, en intégrant notre communauté de clients et de parties prenantes dans cet effort collectif.»

Rogers Hospitality vise à être un opérateur responsable dans l'industrie hôtelière du pays. À travers cette initiative lors de la saison de fermeture de l'ourite et en encourageant la préservation de la biodiversité, le groupe veut éclairer tous les opérateurs du secteur sur l'importance de l'écosystème marin.

Par ailleurs, cette initiative a lieu en parallèle à une série de projets et d'initiatives ayant pour objectif de renforcer davantage le dévouement envers un environnement marin durable. La Journée mondiale du poulpe est le 8 octobre. Il s'agit d'une journée dédiée aux poulpes afin de donner à cette espèce plus de visibilité et d'exposition et sensibiliser le public sur la protection de leur habitat.