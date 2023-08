Congo-Kinshasa: Cyberdéfense - Création d'une nouvelle structure dans l'appareil sécuritaire du pays

Deux ordonnances signées par le président Félix-Antoine Tshisekedi ont été rendues publiques, le 31 août, et portent l'une sur la création d'un nouveau service spécialisé au sein du cabinet du chef de l'État et l'autre sur la nomination de ses animateurs.

Le Conseil national de cyberdéfense (CNC) est une entité nouvellement créée. Elle est venue s'ajouter aux structures spécialisées composant l'appareil sécuritaire du pays. En tant que service stratégique spécialisé, il est rattaché au cabinet du président de la République et est doté d'une autonomie administrative et financière. Le CNC a pour principale mission, au terme de l'ordonnance la créant, de coordonner tous les services ayant un objet en rapport avec la cyberdéfense et le cyber-renseignement. À ce titre, il a la charge de conseiller et d'informer le chef de l'État sur toutes les questions relevant du domaine de sa compétence.

Cette nouvelle structure sera dirigée par Jean-claude Bukasa qui, jusqu'à un passé récent, faisait office de conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité ad intérim. Reconnu comme un des meilleurs spécialistes de la cybercriminalité du pays, le nouveau promu présente, selon les analystes, le meilleur profil pour gérer le CNC. Dans une autre ordonnance, le chef de l'État a nommé les animateurs de ce nouveau service. Il en découle que le coordonnateur Jean-Claude Bukasa sera secondé par deux assistants principaux chargés respectivement du cyber renseignement, et de cyberdéfense. À l'ère des nouvelles technologies de l'information et de la communication et la prolifération de la cybercriminalité, le CNC s'avère un bras séculier important aux sein des services de défense et de sécurité du pays.