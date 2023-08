Madagascar: Conjoncture - La BFM mise sur une hausse des activités durant le second semestre 2023

Sauf perturbation pour cause de crise électorale, l'année 2023 se terminera, sur le plan économique, sur une note plutôt optimiste. Dans sa dernière note de conjoncture, la Banky Foiben'i Madagasikara mise sur une hausse des activités économiques.

« Des hausses d'activité sont attendues pendant le second semestre de 2023 », indique la Banque Centrale, qui table ainsi sur « l'atteinte de la prévision d'un taux de croissance annuel de 4,9% ». Cette projection confirme, en tout cas, la tendance de croissance encore fragile constatée par la Banque Centrale dans sa note de conjoncture.

« À Madagascar, les résultats des deux dernières enquêtes décrivent une baisse des activités du secteur formel au premier trimestre de 2023 et une reprise modérée pendant le second trimestre. Cette situation est expliquée par la contraction de la conjoncture économique (avril et juillet 2023). Les Indicateurs synthétiques des activités des entreprises (IAE) ont été respectivement de -27,4% et de +10,6%. En utilisant les indicateurs avancés à haute fréquence, la croissance des activités économiques, entre le premier semestre de 2022 et le premier semestre de 2023, a montré des signes d'amélioration mais reste fragile ».

Cette fragilité de la croissance résulte notamment de la faible performance de certains secteurs clés de l'économie à l'instar des exportations de produits traditionnels de rente comme le girofle, le cobalt et les produits des entreprises franches, sans oublier le cas de la vanille qui a connu et qui continue, malheureusement, de traverser les années les plus noires de son histoire. La vanille a perdu 58,4% de sa valeur à l'export à la suite de la baisse de 57,1% du volume.