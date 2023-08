Congo-Kinshasa: Matadi-Kibala - 410 tables et 45 maisons réduites en cendres

La nuit du lundi 21 au mardi 22 août 2023 était cauchemardesque pour les populations de la commune de Mont-Ngafula, à la suite de l'incendie criminel qui s'est déclaré au marché Matadi-Kibala.

Le bilan fait état de 410 tables et 45 maisons réduites en cendres avec une perte énorme des marchandises et des matériels des commerçantes et commerçants enregistrés, après le premier constat.

Selon des informations recueillies après recoupement, aucune perte en vie humaine n'a été signalée bien que des colonnes de feu se dirigeaient vers le ciel, semblables aux feux d'artifices. Les habitants de cette partie de la capitale avaient la peur au ventre, craignant de vivre une nouvelle catastrophe qui endeuillerait des familles entières.

Aussitôt informé de la situation, le Gouverneur de la ville province de Kinshasa a dû dépêcher en toute urgence une équipe conduite par le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Gratian Tsakala, sur le lieu du drame.

L'émissaire de Gentiny Ngobila a, séance tenante ordonné le replacement en urgence de tous les sinistrés vers un autre site.

L'origine de ce feu ravageur demeure jusqu'à présent un mystère.

Interrogé sur la provenance du feu, l'administrateur du marché, Pelé Bofini, a donné sa langue au chat.

Il y a lieu de rappeler qu'en février 2022, 26 personnes dont 24 femmes et 2 hommes avaient perdu leur vie par électrocution, et le gouvernement central avait promis la relocalisation dudit marché. Les travaux de construction d'un marché moderne devraient prendre 12 mois, dans un site déjà trouvé dans le périmètre dudit marché.

Contre toute attente, leur relocalisation n'a toujours pas eu lieu ni non plus le début desdits travaux. Et le gouvernent central ne dit mot pour la population, particulièrement les commerçants.

Ainsi, faute de construire le nouveau marché de Matadi-Kibala aux standards internationaux promis tambour battant, les uns sont allés s'installés vers le camp PM et les autres n'ont pas bougé, continuant à vendre sur le long de la chaussée, à leur risque et péril.

Dans la foulée, les observateurs de la situation socio-politiques s'inquiètent du fait que cette partie de la capitale, particulièrement le marché Matadi-Kibala, commence à avoir une mauvaise réputation du « Triangle de la mort », comparable à celui de triangle de « Bermudes »,

entre les 3 océans : Atlantique-Pacifique-Indien.