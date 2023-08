Afrique de l'Est: Trace awards festival - Gaei, dans la catégorie « BEST ARTIST Indian Ocean »

En course au Trace awards festival, Gaei défendra les couleurs malgaches dans la catégorie « BEST ARTIST Indian Ocean ». Une première édition haute en couleur se profile à l'horizon.

Du 20 au 22 octobre, Trace awards festival rassemblera la crème de l'industrie musicale africaine à Kigali au Rwanda. Pour sa part, Gaei est en lice dans la catégorie « meilleur artiste de l'océan Indien». Une course nécessitant le soutien du large public et un vote en ligne jusqu'au 21 octobre. Pour cette première édition en Afrique, ils sont six artistes à éblouir les décideurs. Avec Gaei, le Franco-comorien Goulam, le Mahorais Terrell Elymoor, le Rodriguais Donovan BTS ainsi que les Réunionnais Mikl et Sega'el, sont les artistes exceptionnels nominés de la catégorie « BEST ARTIST Indian Ocean » qui ont su se démarquer et captiver les esprits avec leur talent et leur créativité.

Montée fulgurante

En cinq ans de carrière, Gaei a connu une montée fulgurante dans le monde du showbusiness. Des petites scènes de Nosy-Be jusqu'à partager le micro avec Orelsan en outre-mer, il en a fait du chemin. Avec sa voix fluette, cette assurance qui frôle l'indécence et le charisme qu'il dégage, il mise essentiellement sur la qualité de ses titres. Des morceaux aussi percutants les uns que les autres et faciles à assimiler.

Si ses paroles sont le mélange entre l'anglais, le français, le patois, et le malgache il vogue entre le dancehall, le rnb et l'afrobeat. Par ailleurs, son dernier single « My Love » est à mi-chemin entre rnb et afrobeat. Son morceau « Laniko » en featuring avec Basta Lion, a fait bouger la région du Sud Ouest de l'océan Indien, et a fait l'objet de dance cover jusqu'au Bénin. Le séducteur invétéré de ces demoiselles enchaîne les tubes, à l'instar de « So Sweet », « Tu vaux le ciel », « Nalingy », « Mbola ho hainao », « Rose », « Jamais », « Darling » ou encore « Bikini » et « Molo ».

%

22 catégories

Destinés aux amoureux des musiques afro-urbaines, les Trace Awards comptent plus de 150 artistes et acteurs culturels dans le milieu musical africain. Les votes ont commencé depuis lundi pour élire les artistes nommés des 22 catégories. Les ambassadeurs de tous les genres musicaux afro-urbains tels que Booba, Aya Nakamura, Kalash, Shenseea, Admiral T, Davido, Diamond Platnumz, Fally Ipupa représentent plus de 30 pays d'Afrique mais également des Caraïbes, d'Amérique du Sud, d'Europe et de l'Océan Indien.

Si la cérémonie de remise de trophées sera diffusée en direct sur les chaînes TV et radio Trace ainsi que sur des plateformes mondiales de streaming dont Trace+, le vote pour Gaei se fait sur le lien suivant : https://trace.plus/fr/best-artist-indian-ocean/. Parce que chaque voix compte, à vos clics !