Madagascar: Nutrition - Des vivres pour les ménages malnutris dans le Sud

Un millier de foyers dans la région Androy bénéficieront d'une dotation de vivres à partir du mois prochain. C'est le fruit d'une collaboration entre l'Office national de nutrition et le Korea friend for hope international.

La lutte contre la faim dans le Sud renforcée. Elle se traduit par une signature de convention de partenariat entre l'Office national de nutrition (ONN) et le Korea Friend for Hope International (KFHI) . Des vivres seront distribués aux ménages en complément des aliments thérapeutiques déjà distribués par l'ONN et ses partenaires aux enfants malnutris de la région Androy.

Le nombre des bénéficiaires est estimé à 1 000. L'objectif étant de combattre la malnutrition à plusieurs niveaux en fournissant une assistance nutritionnelle d'urgence aux enfants tout en renforçant la sécurité alimentaire des familles ayant des enfants malnutris dans le long terme. « Ce partenariat reflète l'engagement des deux côtés à aller de l'avant afin d'apporter leurs contributions. Le Sud souffre des aléas climatiques dont la sécheresse qui laisse des empreintes négatives sur les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes » , selon le coordonnateur national de l'ONN , Hanta Marie Danielle Vololontiana.

Actions

Dans le cadre de ce partenariat d'une durée d'un an, le KFHI apportera son soutien dans la distribution de vivres aux ménages ayant des enfants malnutris. Des aliments nutritifs et essentiels seront également fournis à l'occasion pour répondre aux besoins nutritionnels de base. En travaillant avec l'ONN, le KFHI contribuera aussi à élargir l'éventail d'interventions nutritionnelles en offrant une solution complémentaire à la dotation d'aliments thérapeutiques destinés aux enfants malnutris.

%

Ce partenariat vise aussi à renforcer la sécurité alimentaire en dotant aux familles vulnérables des vivres qui peuvent contribuer à une alimentation équilibrée et durable. Le dernier mais non le moindre est la sensibilisation des communautés locales aux pratiques nutritionnelles optimales et à l'importance d'une alimentation équilibrée.

Calendrier

Au total , la distribution des vivres se fera dans 17 sites des communes d'Ambovombe, Ambonaivo, Ambanisarike, Maroalomainty et Ambondro. Selon le calendrier établi, ce sont les sites d'Andaboly et Berary dans la commune d'Ambovombe qui en seront les premiers bénéficiaires à partir de la première semaine de septembre. Lors des activités menées par l'Office régional de nutrition (ORN) , c'est-à-dire lors de la distribution de Plumpy Sup à chaque foyer , KFHI Madagascar aide également et fournit 50 kg de riz à chaque foyer.