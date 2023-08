Madagascar: Élections - « Hay fidy » pour aider les électeurs dans leurs choix

Le guide « Hay fidy » est conçu par TI-MG dans le but d'aider les électeurs à faire un choix rationnel lors des élections. Mais sans pour autant influencer leur vote.

Un guide pour aider les électeurs dans leurs choix aux élections. C'est l'objectif de « Hay fidy », initié par la Transparency international initiative Madagascar (TI-MG) et présenté hier à Ambaranjana. « Hay fidy » a pour objet d'accompagner les électeurs à choisir avec conscience, sur la base de critères rationnels et pragmatiques, et non en fonction de l'argent qui leur sera proposé.

« On aimerait ainsi inciter les citoyens à faire leur choix sur la base de critères rationnels », a expliqué Ketakandriana Rafitoson, directrice exécutive de TI-MG, hier. « Hay fidy » est composé d'une grille d'évaluation des candidats à remplir par les citoyens, et d'un manuel de formation pour les informations concernant le processus électoral et les rôles et responsabilités des élus, notamment le président de la République, selon la loi.

L'effectivité de cet outil interviendra prochainement et il sera aussi disponible pour le grand public. « Le guide Hay fidy sera aussi mis à disposition sur notre site web afin qu'il soit téléchargeable pour tous ceux qui souhaitent l'utiliser, il y aura aussi des versions audio et vidéo pour toucher le maximum de personnes», explique la directrice exécutive de Transparency international.

Corruption

Par ailleurs, Ketakandriana Rafitoson fustige les corruptions électorales des candidats avant, pendant et après les élections, surtout pour la présidentielle de novembre. Ses craintes se placent surtout sur le flux financier qui va circuler pendant ces périodes, qui peut inciter certains candidats à vouloir influencer le choix des électeurs. « Il y a des flux financiers importants qui circulent durant les élections, on se dit qu'il y a beaucoup de corruptions électorales et que certains seraient tentés d'acheter la voix des électeurs, » soutient -elle.

C'est pour cela qu'il faut une sensibilisation citoyenne. « Il est temps que les électeurs choisissent une personne et une vision plutôt que l'argent », poursuit-elle. Dans l'optique de lutter contre ces éventuelles manoeuvres frauduleuses, « Hay fidy » conscientise l'électeur pour que son choix soit le plus rationnel possible, sans être influencé par des dons et cadeaux lors de la campagne électorale.

Transparency international initiative Madagascar ne pense pas influencer le vote avec le guide « Hay fidy » mais seulement orienter les électeurs à faire des choix le plus rationnellement possible.