Madagascar: Football - Les Barea à ossature CAN

La liste des vingt-trois Barea pour les Jeux des îles a été dévoilée hier soir. La sélection est à ossature des joueurs qui ont disputé le match contre le Ghana et des médaillés de bronze au Chan.

J-1. Enfin, la liste tant attendue est publiée. Les noms des vingt-trois Barea qui défendront les couleurs nationales aux Jeux des îles ont été dévoilés tard hier soir. Le sélectionneur Romuald Rakotondrabe a fait confiance aux douze joueurs dans la sélection contre les Black Stars ghanéens, comptant pour la cinquième journée des éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations, à la mi-juin.

Choix logique, le coach a gardé le meilleur portier actuel, Zakanirina Rakotoasimbola. Quatre expatriés de la Réunion sont aussi reconduits, à savoir les défenseurs Ando Nampoina Manoelantsoa et Fabien Boyer de JS St Pierroise, Théodin Roger Ramanjary de Sainte-Suzanne, ainsi que le milieu au Chan, Rojo Andriamanjato, qui évolue depuis quelques mois à Saint-Pauloise FC.

Le sélectionneur a également renouvelé sa confiance à ses éléments au Chan, comme les deux défenseurs, Tantely Antoine Randrianiaina de l'Elgeco Plus et Tantely Avotriniaina Rabarijaona du club d'Andoharanofotsy. Au milieu, il y a les trois médaillés de bronze en Algérie, Lalaina Rafanomezantsoa du CFFA, Tendry Mataniah Randrianarijaona du Disciples FC et Tokinantenaina Randriatsiferana de Fosa Juniors FC.

Rôrô n'a finalement gardé que deux sur les quatre attaquants présélectionnés, dont le buteur au Chan, Jean Yvon Razafindrakoto du Fosa Juniors FC et l'un des meilleurs buteurs de l'Orange Pro League, Toky Rakotondraibe du Cosfa. Les deux autres qui ne figurent plus dans la liste s'agit de l'attaquant de l'Ajesaia, Fenohasina Gilles Razafimaro qui renforce l'Elgeco Plus à la coupe de la Caf et Angelo Andreas Andrianantenaina (AS Excelsior).

Remplaçants

"Angelo est arrivé avec les expatriés mais n'a pas rejoint le groupe pour le regroupement", explique Rado Rasoanaivo, Directeur technique national. Les quatre joueurs de l'Elgeco Plus qui viennent de disputer leur match aller du tour préliminaire de la coupe de la Caf sont tous retenus.

Ceux qui ne figurent pas dans la liste seront gardés comme remplaçants en cas de blessure, entre autres le défenseur de l'Elgeco Plus, Jean Martin Rakotonirina dit Datsiry qui est occupé dans la préparation de son mariage, Mahavy Tiana Randrianarisoa de Mama FC et Onja Andrianina Ramamonjisoa dit Tsola de l'AS Fanalamanga. Madagascar qui évolue dans le groupe A débutera contre les Seychelles jeudi à 19h au stade Barea, avant d'affronter samedi le Club M mauricien. Rôrô et ses protégés n'auront pas le droit à l'erreur au match inaugural pour assurer la qualification en demi-finale.

Les 23 Barea

Gardiens de but :

1-Zakanirina Rakotoasimbola (Elgeco Plus)

2-Bary Malala Tsitohaina Razanamparany (AS Fanalamanga)

3-Fabrice Andriatsilavina (Fosa Juniors FC)

Défenseurs :

4-Tantely Antoine Randrianiaina (Elgeco Plus)

5-Elysé Tony Randriamanampisoa (Elgeco Plus)

6-Rado Niaina Rabemananjara (AS Fanalamanga)

7-Nicolas Randriamanampisoa (Fosa Juniors FC)

8-Tantely Avotriniaina Rabarijaona (CFFA)

9-Nantenaina Andy Rakotondrajoa (Disciples FC)

10-Rajonirina Razafindraibearimihanta (Jet Kintana)

11-Ando Nampoina Manoelantsoa (JS St Pierroise)

12-Théodin Roger Ramanjary (Sainte-Suzane)

13-Fabien Boyer (JS St Pierroise)

14-Aurélien Amourson Andriniaina (Fosa Juniors FC)

Milieux :

15-El Hadary Raheriniaina Ylan Clovis (St Michel United)

16-Lalaina Rafanomezantsoa (CFFA)

17-Tendry Mataniah Randrianarijaona (Disciples FC)

18-Tokinantenaina Randriatsiferana (Fosa Juniors FC)

19-Tiavina Mickael Rakotoarisoa (Fosa Juniors FC)

20-Rojo Andriamanjato (Saint-Pauloise FC)

21-Jean Aimé Rakotoarisoa (Elgeco Plus)

Attaquants :

22-Jean Yvon Razafindrakoto (Fosa Juniors FC)

23-Toky Rakotondraibe (Cosfa)

Coach : Romuald Félix Rakotondrabe