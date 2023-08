Madagascar: Aménagements en vue des jeux des îles - Les marchands des rues mécontents

En vue des Jeux des îles de l'océan Indien qui débutent cette semaine à Antananarivo, quelques mesures d'aménagement ont été prises concernant l'assainissement et l'embellissement de la ville.

Il a également été noté que les marchands des rues, notamment aux abords des sites de compétition et des grands axes de la capitale, n'ont plus été aperçus à leurs emplacements habituels. De même, les sans-abris qui dorment la nuit dans les tunnels du centre-ville ou encore sur l'entre-deux voies à Anosibe, entre autres, ne sont plus visibles à ces endroits depuis plusieurs jours.

D'après les marchands des rues, un certain nombre d'entre eux ont été délogés de leurs sites habituels, notamment lorsque ceux-ci sont situés autour des stades, gymnases et terrains de sport recevant des compétitions dans le cadre des jeux des îles. Ces marchands du secteur informel ont exprimé leur mécontentement via des interventions en « phone-in » dans plusieurs radios, face à leur impossibilité à s'installer sur leurs lieux de travail habituels. Ils indiquent être désespérés de ne pas pouvoir exercer leur activité en cette période de veille de rentrée scolaire, alors que les dépenses ménagères augmentent.

Rappelons que ces jeux qui débutent cette semaine, se dérouleront du 25 août au 3 septembre 2023 dans des sites de compétition répartis dans les quatre coins de la capitale.