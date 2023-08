Congo-Kinshasa: Législatives provinciales - L'engouement observé à la fermeture du BRTC à Mbuji-Mayi

L'engouement des candidats et mandataires des partis et regroupements politiques a été observé, mardi 22 aout, à la fermeture du Bureau de réception et traitement des candidatures (BRTC) à Mbuji-Mayi (Kasaï-Oriental).

Quelques candidats non encore en règle avancent les raisons liées au retard dans le dépôt de leurs candidatures.

« On venait souvent, mais nous n'étions pas encore au complet. Il y avait quelques remarques par ci par là sur les attestations et consorts. Nous avions pu quand même les mettre en ordre. Quand on nous a remis le dossier, nous sommes allés tout mettre en ordre. C'est comme ça que nous sommes là, à la première heure pour déposer. On était en train de nous préparer parce que ces formulaires-là il faut vraiment les remplir à la lettre. Si ce n'est pas bien rempli, vous pouvez le faire à la hâte », a laissé entendre l'un des candidats, Jean-Claude Kabeya.

Le chargé de formation à la CENI au Kasaï-Oriental, Pierre Kenemo a indiqué qu'avant la date annoncée pour clôture au BRTC-Mbuji-Mayi, cinq dossiers seulement ont été déposés à la députation provinciale.

Et depuis l'ouverture de ce bureau jusqu'à mardi dernier, a-t-il souligné, aucun dossier de candidature des conseiller communal n'a été réceptionnée.