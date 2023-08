Gabon: Les ateliers de renforcement de capacités des femmes candidates en leadership et engagement politique

Port-Gentil, 18 Août 2023 l'ONG Malachie, en partenariat avec le Bureau des Nations-Unies pour l'Afrique Centrale, a organisé un atelier de deux jours sur le thème du Leadership et de la Participation des Femmes à la Vie Politique. Cet événement important s'est tenu à Port-Gentil les 18 et 19 août 2023 au Carrefour Total, après l'étape de Libreville.

Cet atelier vise à créer une plateforme de dialogue, d'apprentissage et d'échange d'expériences pour discuter du rôle crucial des femmes dans la vie politique et explorer des moyens concrets d'accroître leur représentation et leur leadership dans ce domaine au Gabon.

Objectifs de l'Atelier :

Cette activité devra permettre d' analyser la situation politique du pays, définir clairement leur rôle en tant qu'actrices du développement et adopter une stratégie de préparation des élections ;

Sensibiliser et former sur la signification et la pertinence d'un système de veille électoral : le vote, le jour de vote, observation générale et observation selon le genre est maitrisé.

Susciter des candidatures féminines, décrire le processus électoral, identifier et inciter les autres femmes à mener des actions de soutien aux candidates.

Elle devra également permettre aux personnes formées de se doter d'un programme politique (plan de société) ; Interagir entre elles et partager les bonnes pratiques en leadership politique dans leur parti politique ou plateformes respectifs ; Alerter la communauté sur les causes potentielles et les expressions de violence au cours des élections.

Points Forts de l'Atelier : L'atelier comprenait des sessions interactives, des discussions en groupe, des présentations d'expert.e.s et des études de cas. Les sujets abordés ont inclus :

· Le paysage actuel de la participation politique des femmes au Gabon.

· Les défis spécifiques auxquels les femmes sont confrontées en politique.

· Les succès et les leçons apprises de femmes leaders politiques.

· Les stratégies pour accroître la représentation des femmes dans les instances politiques.

Participants Attendus : L'atelier a réuni près de 70 femmes et jeunes femmes dont des femmes leaders politiques, des représentant.e.s de la société civile, des experts.e.s en genre et politique, ainsi que des journalistes et des médias intéressés par les questions liées à la participation des femmes en politique.

À Propos de l'ONG MALACHIE :

MALACHIE est une organisation non gouvernementale engagée dans la lutte contre la pauvreté à travers l'éducation, l'autonomisation des femmes et des jeunes, ainsi que la lutte contre les changements climatiques. Fondée en 2008, notre ONG s'est donnée pour mission de créer un impact positif et durable en travaillant sur ces enjeux cruciaux qui affectent les communautés les plus vulnérables à travers le monde.

Notre Vision

Notre vision est un monde où chaque individu, quelle que soit sa situation économique, a la possibilité de vivre dans la dignité, d'accéder à l'éducation et à des opportunités économiques, et de préserver un environnement sain pour les générations futures.

Nos Domaines d'Intervention

1. Éducation pour Tous : Nous croyons fermement que l'éducation est la clé pour briser le cycle de la pauvreté. Nous travaillons activement pour améliorer l'accès à une éducation de qualité pour les enfants issus de milieux défavorisés. Nous mettons en place des programmes éducatifs, des bourses et des infrastructures scolaires pour soutenir la scolarisation et l'apprentissage.

2. Autonomisation des Femmes et des Jeunes : Nous considérons l'autonomisation économique des femmes et des jeunes comme un moyen puissant de renforcer les communautés et de lutter contre la pauvreté. Nous offrons des formations professionnelles, des opportunités d'emploi, et nous encourageons l'entrepreneuriat pour aider ces groupes à devenir des agents de changement positif dans leurs communautés.

3. Lutte contre les Changements Climatiques : Nous reconnaissons l'urgence de la crise climatique et son impact disproportionné sur les populations les plus vulnérables. À travers des initiatives de sensibilisation, des projets de préservation de l'environnement et des solutions durables, nous travaillons pour atténuer les effets des changements climatiques et créer des communautés résilientes.

Notre Approche

· Participation Communautaire : Nous croyons en l'importance de travailler main dans la main avec les communautés que nous servons. Notre approche est participative, inclusive et respectueuse des cultures locales.

· Partenariats Stratégiques : Nous collaborons avec des partenaires locaux, des gouvernements, des entreprises et d'autres organisations pour maximiser notre impact et créer des solutions holistiques.

· Transparence et Responsabilité : Nous nous engageons à une gestion transparente de nos ressources et à la reddition de comptes envers nos donateurs, nos bénéficiaires et nos parties prenantes.

· Innovation : Nous sommes constamment à la recherche de nouvelles approches et de solutions novatrices pour relever les défis complexes liés à la pauvreté, à l'éducation et à l'environnement.

MALACHIE s'engage à créer un monde meilleur en luttant contre la pauvreté et en promouvant un développement durable et équitable. Rejoignez-nous dans cette mission et contribuons ensemble à faire la différence.