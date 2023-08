Cote d'Ivoire: District d'Abidjan-Des candidats aux municipales s'engagent auprès du Médiateur de la République

L'institution le Médiateur de la République continue de recevoir les candidats aux élections du 2 septembre 2023 pour créer les conditions d'un scrutin apaisé. Adama Toungara a une fois de plus réussi à convaincre certains candidats aux élections municipales des communes du district autonome d'Abidjan de signer la charte édictée dans ce sens. Rapportent des sources officielles.

Après les candidats d’Abobo, Adjamé, de Cocody, Marcory, Yopougon, d'Attécoubé, de Treichville, Port-Bouët, Koumassi et du Plateau, ce fut au tour de ceux des communes périphériques d'Abidjan, à savoir Anyama, Bingerville et Songon de s’inscrire, hier, dans la vision du médiateur de la République. Ils ont donc, tour à tour, signé une charte contenant dix engagements les amenant à promettre de respecter et de mettre en œuvre les dispositions qui y sont inscrites avant, pendant et après les élections municipales de septembre 2023.

Il s’agit notamment d’œuvrer pour le déroulement d’une campagne électorale apaisée, de respecter le principe de la pluralité politique, d’éviter les propos injurieux, diffamatoires ou incitant à la haine lors des rencontres publiques et sur les réseaux sociaux.

« Chers candidats, je voudrais vous inviter à conduire une campagne apaisée et sans violence. La charte, qui contient dix engagements, permettra, si elle est mise en œuvre et respectée, de préserver la paix et la cohésion sociale et rassurer les populations », a expliqué le Médiateur de la République. Qui pense qu’il s'agit à travers cet acte de faire en sorte que les élections ne soient plus des moments d'angoisse, de peur et de tristesse pour les populations.

« Je compte sur vous pour le respect des engagements pris. Ceci, pour le bonheur de nos populations. Faites en sorte que les élections municipales et régionales soient des moments de joie pour les Ivoiriens », a exhorté le médiateur Adama Toungara. Pour leur part, les différents candidats ont promis de mettre tout en œuvre pour le bon déroulement de ces élections. C’est le cas de Fatima Bamba, candidate du Rhdp à Anyama qui salue l’initiative du Médiateur de la République qui rassure tous les candidats pour le processus.

Elle promet, tout comme Claude Akossi (Indépendant), Marthurin Dogbo du Pdci, Ernest Kouassi (Indépendant), Claude Alain Sohi (Ppa-Ci) et Issouf Traoré (Indépendant), de respecter ces engagements et, mieux, d’organiser une marche pour la paix, la main dans la main dans les rues d’Anyama avant le lancement de la campagne. Avant cette rencontre le Médiateur de la République était dans l’ouest de la Côte d’Ivoire.

Bamba Moussa