Cote d'Ivoire: Allaitement maternel-Ohouo Ulrich - « L'objectif est d'atteindre au moins 72 % le taux d'allaitement exclusif d'ici 2025 »

Ohouo Ulrich, Chargé de Communication au Programme National de Nutrition a annoncé le vendredi 18 août 2023 que l'objectif du plan national multisectoriel de nutrition (PNMN) est d'atteindre au moins 72 % le taux d'allaitement exclusif d'ici 2025.

Il a fait cette annonce au cours d'une réunion de formation sur la pratique optimale de l'allaitement autour du thème : « Mobilisation communautaire et sensibilisation sur la pratique optimale de l'allaitement » en présence des autorités administratives, coutumières, religieuses, des leaders communautaires, des associations de Jeunesses et féminines.

« En Côte d'Ivoire, le taux d'allaitement inclusif est de 34 % (EDS 2021) supérieur à celle de 2016 qui était à 23,6 % (MICS 2016) , où le Haut-Sassandra enregistre 16,4% (EDS 2021). Le taux reste encore faible en comparaison à l'objectif du plan national multisectoriel de nutrition (PNMN) qui est d'atteindre au moins 72 % le taux d'allaitement exclusif d'ici 2025. La réussite de l'allaitement par la femme est un objectif dont l'atteinte nécessite la participation de chaque personne, de la famille, de la collectivité, du système de santé et de la société. Il faut à ce sujet, informer les communautés sur leur rôle dans le renforcement et le soutien à l'allaitement maternel ; présenter l'allaitement maternel comme faisant partie de la bonne nutrition, de la sécurité alimentaire et de la réduction des inégalités ; engager les acteurs et les organisations dans le soutien à l'allaitement maternel », a-t-il dit.

Selon lui, l'allaitement a des avantages sanitaires et socioéconomiques pour les nouveau-nés, les nourrissons, les jeunes enfants, les mères, les familles et les nations. « L'allaitement exclusif pratiqué au cours des six premiers mois réduit 12 % à 15 % le taux de décès chez les enfants de moins de cinq ans dans les pays en développement. Le lait maternel constitue au cours des deux premières années de vie (1000 jours) , une alimentation idéale pour la croissance saine et le développement physique et psychologique du nourrisson. Il réduit les dépenses du ménage, augmente le capital économique et humain avec les enfants en bonne santé » , a-t-il ajouté. Avant de mettre en mission les leaders d'opinions à sensibiliser les femmes, les familles et les communautés sur les bienfaits de l'allaitement et les éduquer à la pratique de l'allaitement exclusif.

Notons qu'une visite à la maternité de l'hôpital général de Daloa a permis d'échanger avec les responsables de la structure et les prestataires de soins impliqués dans la mise en oeuvre des activités de nutrition, le circuit de l'offre de service de nutrition en général et de l'alimentation.