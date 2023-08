Sénégal: Des parlementaires sensibilisés sur la souveraineté alimentaire et le changement climatique

Saly — Un atelier de sensibilisation de parlementaires sur la souveraineté alimentaire et le changement climatique s'est ouvert mardi, à Saly (Mbour, ouest), a constaté l'APS.

Cette rencontre est organisée par la Fédération nationale des boulangers du Sénégal (FNBS), le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (CNCR), l'Initiative prospective agricole et rurale (IPAR) et l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

La souveraine alimentaire apparaît malgré le contexte de changement climatique comme une solution durable qui peut aider nos pays à renforcer leurs systèmes alimentaires, a soutenu le 1er vice-président de l'Assemblée nationale, Ibrahima Baba Sall, lors de la cérémonie d'ouverture de l'atelier.

Cette rencontre vise à renforcer les capacités des parlementaires afin de faciliter l'adoption par le gouvernement des propositions de réformes, à informer les partenaires sur les contenus des programmes de planification et d'amélioration de la gouvernance foncière et des réformes initiées par le CNCR et partager les progrès réalisés, de même que les contraintes et les opportunités, a expliqué le parlementaire.

Elle permettra , « une meilleure compréhension par les députés des réformes envisagées par le programme d'incorporation des céréales locales dans la planification et la réduction de la fiscalité sur les farines issues des céréales locales, la nécessité de relancer la réforme foncière et la compréhension des éléments de contribution du CNCR à la réforme sur la loi d'orientation agrosylvopastorale (LOASP) », a ajouté M. Sall.

Le Secrétaire général de l'ANACIM, Mamina Kamara espère pour sa part que les contributions collectées durant ces travaux permettront, à terme, l'élaboration d'un Code de la météorologie encadrant la fourniture des services météorologiques et climatiques et définissant les ressources financières indispensables à un bon fonctionnement de la météorologie.