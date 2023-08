Sénégal: Don de sang - L'association Ashaboul Yamine apporte sa contribution

Une journée de don de sang a été organisée, le samedi 19 août 2023, au sein du Centre national de transfusion sanguine (Cnts), par l'association « Ashaboul Yamine ». À travers cette action citoyenne, les initiatrices comptent apporter leur contribution pour sauver des vies.

Pour apporter leur pierre à l'édifice face aux besoins du Centre national de transfusion sanguine (Cnts), l'association « Ashaboul Yamine » a organisé, le samedi 19 août, une journée de don de sang au sein de cette structure. « En tant que citoyennes sénégalaises, nous nous sommes dit que nous avons notre pierre à apporter pour la construction et l'émergence de ce Sénégal. C'est pourquoi, nous avons organisé cette journée de don de sang. Nous avons appelé toutes les bonnes volontés, toutes nos connaissances pour qu'on puisse réussir cette activité », a expliqué la présidente de la commission santé de l'association, Fatou Céline Ba. Au-delà de cette journée, « Ashaboul Yamine » compte organiser d'autres journées de dons de sang et envisage de rencontrer les responsables de la Ligue sénégalaise contre le cancer (Lisca) pour voir comment les appuyer dans la lutte contre le cancer.

« Sans la santé, on ne peut rien faire. Si nous avons des hommes et des femmes sains, nous pouvons réussir le pari du développement. Pour nous, la santé reste un secteur privilégié », a ajouté Mme Ba. En réalité, l'humanitaire étant un don du ciel, « Ashaboul Yamine » se veut, selon sa présidente « un don pour l'humanité » à travers la réalisation d'oeuvres sociales au bénéfice notamment des structures de santé, des populations vulnérables, des « Daara », des orphelinats et des maisons carcérales.

« "Ashaboul Yamine" s'investit aussi dans l'économie solidaire à travers des programmes de formation dans les domaines essentiels de l'économie et du social. L'association a comme cibles les jeunes de tout sexe, les femmes du Sénégal des milieux urbains et des terroirs », a soutenu Madame Top Sèye. Il convient de relever que cette initiative d'Ashaboul Yamine a été saluée par les responsables du Cnts qui ont souligné que malgré les efforts notés ces derniers temps dans la collecte de sang, la demande est toujours supérieure à l'offre. « Aujourd'hui, on peut estimer le stock à 1000 poches qui sont là disponibles pour les patients or, la demande est très forte. Nous avons beaucoup de services qui nous sollicitent.

On peut citer celui de néphrologie, de cancérologie, de chirurgie, les maternités, etc. Ces services ont besoin de sang pour fonctionner normalement. C'est pourquoi, nous lançons un appel aux populations surtout aux jeunes pour qu'ils viennent faire un don de sang afin d'aider les personnes qui en ont besoin », a déclaré Arona Seck, le Major du service de prélèvement, de préparation, de conservation et de distribution des produits sanguins au Cnts.

Par rapport à la distribution, M. Seck a indiqué qu'ils sortent en moyenne 200 poches par jour. Ceci, c'est avec des restrictions au niveau des demandes parce que « ne pouvant pas satisfaire tout le monde ». « Le stock minimum, c'est 250 poches par jour, qu'il faut multiplier par dix et le multiplier par 4 pour le mois. La demande est très forte et est supérieure à l'offre. C'est difficile et nous demandons aux populations de venir donner du sang pour sauver des vies », a-t-il insisté.

« Bientôt, les ambassadeurs du don du sang »

Pour l'atteinte de leurs objectifs, le Président du Conseil d'administration du Centre national de transfusion sanguine (Cnts), Khalifa Ababacar Sène, a relevé qu'ils sont en train de dégager d'autres stratégies. « Nous allons délibérer avec le conseil pour nommer bientôt les ambassadeurs du don du sang. Nous allons les chercher au niveau des chefs religieux. J'en ai déjà contacté quelques-uns qui m'ont déjà donné leur accord. Il y a aussi l'Andobes qui est là et est en train de se massifier à travers le Sénégal », a-t-il annoncé.

En général, fait savoir, Ousmane Mbaye, le président de l'Association nationale des donneurs bénévoles de sang du Sénégal (Andobes), du bureau régional de Dakar, ce sont les étudiants qui viennent majoritairement donner du sang. Mais, avec la fermeture anticipée de l'université, le Cnts a eu quelques problèmes. « Cependant la situation est en train d'être réglée parce qu'on a fait appel aux associations et chaque semaine, on en reçoit ici deux ou trois qui viennent pour relever le plateau. Aujourd'hui, on est à peu près à 100 poches collectées. On attendait 500 personnes, mais avec la pluie cela a découragé les gens parce qu'il devait y avoir 10 associations », a souligné Ousmane Mbaye.

« Magal Safar », la toute nouvelle initiative

Depuis vendredi, dans le cadre du mois « Safar », du calendrier musulman, le Centre national de transfusion sanguine a lancé une nouvelle initiative appelée « Magal Safar » qu'il compte pérenniser avec le don de sang. Pour cette première journée, 106 poches de sang ont été collectées à Touba et 108 à Diourbel. L'Andobes organise au sein du Cnts des journées de grande collecte de sang. Ils ont aussi une convention avec Tivaouane pour lancer le concept la « Bourde du sang ».