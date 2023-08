Sénégal: Nouvelle opération de rapatriement de sénégalais de Dakhla - 325 migrants attendus au bercail, ce mardi

325 Sénégalais vont être rapatriés du Maroc, à parti de ce mardi 22 août 2023. Il s'agit de candidats à l'émigration irrégulière dont les embarcations, à destination des côtes européennes, ont été secourues à Dakhla au Maroc. «Ces 325 Sénégalais qui sont arrivés à Dakhla, entre le 6 et le 12 août 2023, quitteront le Maroc mardi 22 août pour retourner au Sénégal, par la voie terrestre», a appris l'APS de source diplomatique qui précise que ces migrants sénégalais «arriveront à Rosso (Saint-Louis, Nord) au petit matin du mercredi 23 août 2023».

Toutefois, «Cinq personnes hospitalisées resteront encore à Dakhla pour quelques jours, en vue de continuer leurs soins (...) une fois leur état stabilisé, les dispositions seront prises afin qu'ils reviennent au bercail, par voie aérienne», révèle la note d'information transmise à l'APS. Après le convoyage de ces 325 migrants, 80 Sénégalais seront en attente de rapatriement à Dakhla, selon la même source, qui souligne «qu'aucune pirogue en provenance du Sénégal n'a été secourue par la marine royale marocaine depuis le 18 août 2023».

A la date du 7 août 2023, 472 Sénégalais rescapés et 7 dépouilles étaient en attente de rapatriement à Dakhla. Déjà, 283 migrants sénégalais avaient été rapatriés du Maroc, à partir de jeudi 10 août dernier. Cette opération de rapatriement a débuté avec un premier convoi de 63 compatriotes qui est parti de Dakhla la veille, au matin du mercredi 9 août, en direction de Rosso Sénégal, via la Mauritanie. Un deuxième convoi composé de 212 migrants a suivi, le week-end, empruntant le même itinéraire.

Auparavant, le gouvernement, à travers le ministre auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé des Sénégalais de l'extérieur, Annette Seck Ndiaye, qui avait effectué le déplacement au Maroc, avait entrepris le rapatriement de 478 migrants sénégalais. Ces derniers avaient été secourus par la marine royale marocaine, entre le 9 et le 22 juillet 2023, et logés dans des Centres d'accueil et d'hébergement dans la région Dakhla-Oued Eddahab.

Leur retour au bercail qui s'est effectué en deux groupes. «Le premier quittera le Maroc vendredi 28 juillet 2023 et le deuxième dimanche 30 juillet 2023... Les femmes, les enfants mineurs, les malades et les blessés», alors hospitalisés à l'hôpital régional de Dakhla, sont rentrés au pays par voie aérienne, en compagnie de Madame Anette Seck Ndiaye, ministre des Sénégalais de l'extérieur, qui était à leur chevet, à Dakhla, sur instruction du Chef de l'État, avaient informé les service du ministère, relevant que «les 124 compatriotes qui avaient quitté Abéné -Kafountine, le 24 juin 2023, font partie des [personnes] à rapatrier», le week-end du 29 au 30 juillet dernier.

Bref, selon des sources, depuis avril dernier, plus de 3000 migrants ont été interceptés à Dakhla, au Maroc, dont plus de 1700 ont été rapatriés. 6 dépouilles ont été ramenées au Sénégal et 9 corps étaient jusque-là dans les morgues, en attente de rapatriement. Les pirogues de migrant sénégalais secourues par la marine royale marocaine ces derniers mois provenaient de Rufisque, Abéné-Kafountine, Kayar, Mbour, Joal et Fass Boye... D'ailleurs, aujourd'hui, alors que Dakhla semble être le point de chute de ces jeunes Sénégalais qui rêvent d'un eldorado européen, on enregistre de nouvelles zones de départs (par voie maritime) de migrants irréguliers, comme Fass Boye, au risque de leurs vies.