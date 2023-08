Congo-Kinshasa: Inhumé à la Nécropole après un pèlerinage de 86 ans sur terre - Papa Samuel Mpunga Yende a reçu des vibrants hommages de son fils journaliste James Mpunga Yende

Des hommages mérités. Papa Mpunga en a eu droit successivement à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire, en l'Eglise 10ème Communauté des Disciples du Christ au Congo où il avait le titre d'Ancien et à la Nécropole entre Terre et Ciel à N'Sele, dans la bourgade Est de Kinshasa. Cet ancien haut cadre de la Régie des Voies Aériennes (RVA) et de l'Office des Voiries et Drainage (OVD) était décédé dans un Centre hospitalier de Kinshasa des suites d'une longue maladie à l'âge de 86 ans. Tout le monde témoigne de la bonté, générosité, bravoure et altruisme de ce père de famille nombreuse, de ce Docteur en Droit aérien et maritime de l'Université d'Aix-en-Provence dans l'Hexagone.

« Deux gestes clés de sa part ont influencé profondément ma formation : il y avait toujours un dictionnaire français à la maison, en l'occurrence, le dictionnaire Larousse. C'était le premier livre qu'il avait mis à notre disposition et j'en ai grandement profité. Le deuxième geste clé est qu'il m'envoyait, quand on habitait à la 4ème rue Limete, à la Place commerciale, acheter pour lui les deux journaux quotidiens de l'époque, Salongo et Elima. Avant de les lui amener, je m'asseyais sur un banc et les lisais entièrement. Cela a affiné mon goût et ma culture pour la lecture. », a témoigné son fils, Maitre Claude Mpunga Yende Etenda. L'autre fils, James Mpunga Yende, journaliste et ancien de La Prospérité, a, devant l'assistance nombreuse dans cette paroisse protestante à Lemba, retracé la trajectoire de l'illustre disparu. C'était le samedi 19 août 2023 dans l'avant-midi. La nouvelle et ultime adresse de Papa Mpunga alias « Joe Mannix » c'est au n°74 avenue du Renouveau au quartier VIP à la Nécropole entre Terre et Ciel à Kinshasa. Qui était ce grand esprit ? C'est à découvrir à travers la biographie ci-dessous. Tout est bien, qui finit bien.

BIOGRAPHIE

DE PAPA SAMUEL MPUNGA YENDE YOKA

LUE PAR SON FILS JAMES MPUNGA YENDE

(10ème Communauté des Disciples du Christ au Congo, samedi 19 août 2023)

« Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux : un temps pour naître, et un temps pour mourir... » est-il écrit dans le Livre d'Ecclésiaste (Sainte Bible).

Revenons 86 ans en arrière. Fils de YENDE Samuel et de NGELE Emile, Samuel MPUNGA YENDE YOKA avait vu le jour un certain samedi 20 mars 1937 à ISENGA. C'est un village à l'Equateur. Il était, plus précisément, originaire dudit village, groupement des ELINGA, secteur de BOKATOLA, territoire d'INGENDE dans la province de l'Equateur ici au Congo.

Samuel MPUNGA YENDE YOKA était le deuxième fils d'une fratrie de 10 enfants. Ce fervent chrétien protestant avait été baptisé à Lotumbe (Equateur) dans l'Eglise Communauté des Disciples du Christ au Congo. Il a fini comme Ancien de cette grande Eglise qui nous accueille ce jour.

Surnommé « Mannix », Papa MPUNGA était marié et père de 19 enfants dont 11 filles. Et grand-père de 55 petits-enfants, arrière-grand-père de 7 arrière-petits-enfants.

Quant à ses études, il avait été dans une école primaire à Lotumbe pendant 5 ans puis à Mbandaka pendant 2 ans. Il fit ses études secondaires à l'Ecole Normale de Mbandaka, l'actuel Institut Moteyi, où il obtint son diplôme en 1960, année marquée par l'Indépendance du Congo.

Concernant son cursus académique, Papa MPUNGA fit ses études de Droit à l'Ecole Nationale de Droit et d'Administration, ENDA en sigle. Enfin, il accéda au grade académique de Docteur en Droit aérien et maritime à l'Université d'Aix-en-Provence en France en 1981.

Retraçons brièvement son parcours professionnel. A ses débuts, le défunt avait presté dans la magistrature. Ensuite, il avait travaillé à la Régie des Voies Aériennes (RVA) où il fut Directeur. Il a fini sa trajectoire à l'Office des Voiries et Drainage (OVD) d'abord, comme Conseiller Juridique, ensuite Directeur. Aux termes de bons et loyaux services, il fut retraité en 2005.

Issu de l'ethnie Mongo, Papa MPUNGA a rendu l'âme le samedi 12 août 2023 à 15h20' à l'âge de 86 ans dans un Centre hospitalier de Kinshasa. Notre père était un gentleman généreux, comme on dit en lingala « Mokabi ». Altruiste, il ne reculait devant rien et il ne craignait surtout pas la mort. Azalaki Elombe. Saluons la mémoire de ce Grand Homme.

Permettez-moi de terminer cette biographie par ces paroles écrites de son frère cadet, le Professeur Jean IBOLA YENDE, qui déclare : « Il a été le premier universitaire de la famille ; le premier juriste de la famille ; le premier magistrat de la famille ; le premier docteur de la famille ; le premier de sa famille à arriver en Europe ».

Cher Papa, avant qu'on ne te conduise à ta dernière demeure à la Nécropole entre Terre et Ciel, je te dis simplement, au nom de mes frères et soeurs :

Rest in Peace! Repose en Paix !

Je vous remercie.