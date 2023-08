Congo-Kinshasa: FICE dénonce des multiples obstacles que la diaspora rencontre dans les investissements en RDC

*Lorsque le Chef de l'Etat Son Excellence Felix-Antoine Tshisekedi avait lancé l'appel à la diaspora Congolaise de venir contribuer au développement de notre pays avec leurs talents, expériences et moyens financiers. Ils y avaient répondu avec empressement et devoir patriotique.

Les obstacles rencontrés se classent parmi les longues procédures administratives truffées de confusion, le vol de propriété intellectuelle, la corruption ouverte ou malignement camouflée, la spoliation, les confiscations par les autorités politico-administratives...

Le dernier cas en date nous rapporté par notre membre Madame Souzane Bange est au-delà de l'inadmissible surtout en cette période où plusieurs animateurs politiciens se rallient avec soit hypocrisie, soit astuces de décourager les initiatives des acteurs économiques dont le Chef de l'Etat a besoin pour endiguer le chômage, spécialement durant son deuxième mandat.

En effet, Madame Souzane Bange de nationalité congolaise et résident à Charlotte/Caroline du Nord - USA qui a oeuvré longtemps dans le domaine caritatif par la construction des orphelinats, la prise en charge des veuves et l'encadrement de la jeunesse dans l'Ubangi a obtenu légalement, au vu des documents référenciés, ci-dessous, l'exploitation d'une carrière minière en mode artisanale des matières précieuses et ou semi-précieuses à Zongo Sud-Ubangi:

Autorisation des recherches des produits de carrière no 220/08/CAB/004/MINIPRO/MINI.GEOL/SUB/EMB/2022 ;

Note de débit no 354/002/TGB/2023 ;

Bordereau de versement espèces tiers no 233415 et

Note de perception de la RAW-BANK)

Fort de ces autorisations usuelles dans les services de l'Etat congolais et par les autres exploitants, Madame Souzane Bange a investi des dizaines de milliers de dollars dans les équipements, l'exploitation et la création de l'emplois des 12 travailleurs régulièrement rémunères.

Dès l'annonce des premiers résultats positifs sur la production de 7 kilogramme d'or brut, le gouverneur de province a ordonné la fermeture de la carrière, la confiscation du matériel et l'emprisonnement de ces 12 travailleurs actuellement en détention dans la prison de Angenga.

En faisant des enquêtes à travers les organisations civiles et lanceurs d'alertes dans cette province, il s'avère que le gouverneur n'est pas à son premier acte. En effet, certains exploitants des carrières minières en mode artisanale des matières précieuses et ou semi-précieuses à Zongo, au Sud-Ubangi, sont victimes du même sort. Dès la nouvelle de la découverte des matières précieuses et ou semi-précieuses, le gouverneur invente des motifs qui mènent à l'expulsion des exploitants congolais des carrières minières qu'ils cèdent aux exploitants étrangers, spécialement des Chinois qui vivent A Bangui en République Centre Africaine auprès de qui il reçoit avec ses complices de fortes commissions.

De telles pratiques portent des énormes préjudices au programme du Chef de l'Etat, Son Excellence Felix-Antoine Tshisekedi qui a fait du développement de la République Démocratique, la création des emplois, le respect des droits de l'homme et la lutte contre la corruption ses priorités mais dont le Gouverneur et ses administrés du Sud Ubangi constituent un frein et une honte pour la diaspora congolaise qui parfois doit expliquer aux institutions de leurs pays d'accueil la perte d'un investissement constitué totalement ou en partie des emprunts remboursables.

Un audit des ministères de l'intérieur et de mines, des services de sécurités, de l'assemblée provinciale et des agences de luttes contre la fraude minière et la corruption est nécessaire pour mieux comprendre ces pratiques ingénieusement orchestrés et mettre hors d'état de nuire ce dirigeant et ses complices.

FICE exige la libération des travailleurs, la restitution de matériels confisqués et de la carrière minière à Madame Souzane Bange.

Prof. Dr. Ngoie Joël Nshisso

Président du FICE

USA