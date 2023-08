Afrique: CAF - Le match V.Club-Primeiro confirmé au stade des Martyrs

Le match retour l'AS V.Club de la RDC contre Primeiro de Agosto d'Angola comptant pour le Premier tour préliminaire de la 28ème édition de la Ligue de champions de la CAF se jouera au stade des Martyrs, à Kinshasa, affirment des sources proches de l'équipe.

«Je vous confirme que le match se jouera bel et bien au stade des Martyrs de la Pentecôte. L'équipe a déjà quitté Lubango pour Luanda, elle regagne Kinshasa mardi, le match est prévu dimanche 27 août, sous le coup de 15h, heure locale », a indiqué Prince-Liévin Nzanzi, chargé de communication du team vert et noir. Le communicateur de V.Club a donc lancé un appel à tous les VClubiens de venir nombreux se constituer en véritable 12ème homme pour pousser l'équipe non seulement à la victoire, mais aussi et surtout à la qualification.

Avec cette défaite d'un score étriqué à l'aller, au match retour, V.Club n'aura qu'une seule mission sur terrain, celle de marquer deux fois, sans encaisser le moindre but, ou encore de gagner le match avec un écart de 2 buts.

Une mission difficile, mais pas impossible pour le Secrétaire Général de cette équipe, Patrick Banichay qui note que tout est possible : «nous avons perdu arme à la main en Angola, par un but d'une erreur défensive. La prestation du match aller va permettre au staff technique de rectifier les tirs pour la manche retour chez nous à la maison. L'équipe a été restructurée à 95% par rapport à celle qui a joué la saison dernière. On va travailler pour la qualification au prochain tour », s'est-il confié à l'ACP.

Lupopo fixé de son adversaire en prochain tour

Exempté du premier tour, le FC Saint Eloi Lupopo, le seul représentant congolais à la Coupe de Confédération cette saison, croisera la formation sud-africaine de Sekhukhune United au deuxième tour préliminaire.

Sekhukhune United s'est qualifié sans jouer devant Young Buffaloes de l'Eswatini qui s'est déclaré forfait. Pendant ce temps, les Cheminots poursuivent leur préparation de pré-saison en Zambie, avec des matches amicaux, faute du championnat au pays.

Les protégés du coach Mohammed Magassouba ont joué respectivement contre Nkana Football club en aller et retour (1-0/0-1) ; et contre

Forest Rangers FC de la Zambie toujours en amical.