Congo-Kinshasa: Présidentielle 2023 - Kamerhe laisse libre cours à Tshisekedi

Le jeu politique se dessine clairement mieux à quelque quatre mois des élections en République démocratique du Congo. Vital Kamerhe a finalement pris position en acceptant de s'effacer une fois encore au profit de Tshisekedi. Ce choix de l'Union pour la nation congolaise (UNC), a été officiellement annoncé samedi 19 août dernier au terme du mini-congrès dudit parti.

Le secrétaire général de ce parti de Kamerhe, Billy Kambale, a justifié ce choix par le souci de laisser Félix Tshisekedi poursuivre son œuvre à la tête du pays. Quoi de plus normal du fait de l'appartenance de l'UNC à l'Union sacrée. Entretemps, le deal entre l'UDPS et l'UNC en terre kenyane en 2018 devra être actualisé. Il faudra reconnaitre que pendant le premier quinquennat de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême, beaucoup d'eau aura coulé sous le pont. Est-ce la fin de l'accord de Nairobi ? Le temps finira par apporter tout l'éclairage sur l'avenir de ce partenariat politique entre Tshisekedi et Kamerhe.

Lors de la prise de parole devant ses partisans, Vital Kamerhe s'est exprimé en ces termes : « L'union exige de l'humilité et surtout, de la prise en compte des différences, car même si physiquement vous n'êtes pas dans une action, si elle est tributaire d'une union elle se fera de manière satisfaisante ».

Il a, par ailleurs, rappelé que "la politique étant une activité pliante", elle exige de ceux qui l'ont embrassée de considérer chaque instant l'équilibre entre les ambitions personnelles et la destinée du groupe.

Reconduit, à la présidence de son parti, Vital Kamerhe a expliqué aux congressistes et aux membres de l'UNC qu'il ne s'est jamais trompé de combat car, dès le début de sa marche, elle a placé l'Union des Congolais comme son objectif suprême. Et cela, a-t-il poursuivi, en comprenant très tôt que le secret de la gouvernance de la République Démocratique du Congo est dans la recherche de l'union entre les forces semblables et les forces complémentaires mieux les intelligences au service de la nation.

"La première des unions que les fils et filles de l'UNC ont manifesté est celle qui a réuni deux partis politiques, à savoir: l'UDPS et l'UNC", a-t-il dit avant de renchérir : "Vous vous rappelez tous du CASH à travers FATSHIVIT, cette plateforme qui nous a amené à la victoire le 24 janvier 2019".

A l'en croire, la RDC étant le cœur de l'Afrique, c'est dans cette logique qu'en 2018, l'UNC avait accepté de soutenir son partenaire du CASH, Félix Tshisekedi, à la présidentielle. Car, a souligné Vital Kamerhe, c'est dans l'unité qu'ils poursuivent les mêmes objectifs entre autres changer le court des évènements pour donner aux congolais l'opportunité de vivre dans la dignité.

Le président de l'UNC a, en outre, indiqué que son parti est conscient du chemin qui reste à parcourir du fait de l'immense défi du développement.

"Aujourd'hui conscient de notre responsabilité, nous sommes résolument tournés vers l'avenir. Nous savons que la route que nous avons empruntée est la bonne et nous amènera vers les verts pâturages de la paix. Que vive le président Félix Tshisekedi et candidat à la présidentielle 2023 à la demande de notre parti", a-t-il conclu.