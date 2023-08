Afrique: Après son expertise aux Jeux de la Francophonie , Éric Nice désigné Directeur artistique de la célébration 40 ans de carrière musicale de Reddy Amisi

Le savoir ne ment jamais. Lorsqu'on connaît, on connaît. Et on en est fière. Comme a dit la légende Koffi Olomide: « koyeba mosala esala ka elengi moko boye ». C'est le cas d'Éric Nice Diba, Directeur artistique des 9ème Jeux de la Francophonie à Kinshasa. Ce jeune congolais est un expert en scénographie et un génie en événementiel. Sa dernière touche magique a été expérimentée pendant ces Jeux dont il fait partie des artisans du succès en RDC.

Considéré comme un héros dans l'ombre, Eric Nice a fait ses preuves dans la mission qui lui a été confiée par le Comité national des Jeux de la Francophonie. Car, il a parfaitement joué son rôle de directeur artistique de cet événement sportif et culturel de grande envergure qui vient de redorer l'image de la RD.Congo sur l'échiquier international.

Aux côtés du Directeur national Isidore Kwanza, Nice Eric DIBA a mis toute son intelligence artistique pour la réussite de cet évènement planétaire dont l'organisation congolaise a mis tout le monde d'accord. Il faut apprécier l'homme à son époque, dit-on.

Après son apport considérable aux Jeux de la Francophonie, Eric Nice DIBA est encore sollicité par le chanteur Reddy Amisi Bailo

Canto pour gérer la direction artistique de série de spectacles marquant la célébration de ses 40 ans de carrière musicale.

%

Une fois de plus, il va s'occuper de la scénographie, scénario et va surtout s'assurer de la qualité et de la réussite du projet dans le fond comme dans la forme.

Comme aux Jeux de la Francophonie, Nice va apporter son expertise dans l'ensemble de l'organisation des festivités qui commencent déjà ce week-end au Couloir Madiakoko, à Matonge.

Il sera question de s'assurer que Reddy Amisi et ses musiciens disposent tous les éléments artistiques et techniques pour mieux s'exprimer sur scène.

Pour nombreux observateurs avertis confirment que le patron du groupe La "Casa do canto" a fait un choix judicieux en travaillant avec Nice, qui est un professionnel réputé en matière d'organisation de scène dans la sphère de l'évènementiel en RDC.

Cela prouve que Bailo Canto tient à la réussite de la célébration du quarantième anniversaire de sa vie musicale.

En bon disciple de l'art d'Orphée, Reddy Amisi veut rendre l'ascenseur aux mélomanes qui l'ont soutenu depuis quatre décennies et ont fait de lui une véritable icône de la Rumba congolaise.

Zoom sur Eric Nice

Pour ceux qui ne le savent pas, il faut retenir que Nice est un génie et un magnifique créateur de bandes originales, musiques de films et jingles publicitaires. Mais avant, il est artiste polyvalent : auteur-compositeur et chanteur actif. Ses performances scéniques hors normes ont permis qu'il puisse collaborer avec plusieurs grands noms de la scène musicale à Kinshasa, en Afrique et tant d'agences de communication, évènementiel ainsi que des organisations institutionnelles en RDC et à l'étranger. Notamment : "Optimum communication", "Pygma", "Cmct FCB", "Ocean Ogilvy", "Ginger Picture", "Ibiscube paris", "To sala film RDC"," Real Art", "D-Way", "Rochas Event', "The Bee", "Bibomba record", "FIRE", "FESTILEY", Gouvernorat de Kinshasa, la marque Castel Beer.

Patron des studios « Credo Création », Éric Nice inspire confiance et influence certains amateurs d'Arts et de culture. Très innovateur et ouvert d'esprit, cet esclave du travail vit entre studio, events, spectacles, plateaux de tournage et représentations dans différents pays d'Afrique et dans le monde.