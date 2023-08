Angola: Plus de 30 kilomètres de route Uíge/Negage achevés

Uíge (Angola) — Trente et un kilomètres de route, sur les 37 qui relient les villes d'Uíge à Negage, dans la province d'Uíge, en passant par les villages de Calumbo et Dambi, sont déjà terminés.

Les travaux de construction du tronçon susmentionné, estimés à plus de 29 millions de dollars, sont réalisés par la société chinoise CPP. Plus de 100 employés, dont des Angolais et des Chinois, sont impliqués dans l'exécution des travaux.

Les travaux ont débuté en 2016, après avoir été arrêtés à plusieurs reprises en raison de la pandémie de Covid-19 et de problèmes financiers.

Se confiant mercredi à l'Angop, le chef de l'entreprise qui supervise les travaux, Cordeiro Makuntuala, a expliqué que les travaux de base et de sous-couche, les fossés de drainage et la signalisation horizontale et verticale sont en cours.

L'ANGOP a constaté que 80 pour cent des travaux de réhabilitation de la route ont déjà été réalisés, et l'achèvement est prévu pour le mois de décembre de cette année.

Le tronçon alternatif Uíge/Negage/Uíge relie les localités de Tangi, Quiôngua, Calumbo, Dambi, Pique, Quimbungo (municipalité d'Uíge) aux villages de Cahiri et Cangundo (Negage).