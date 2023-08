Angola: Le gouverneur de Malanje défend le mouvement sportif scolaire polyvalent

Malanje — Le gouverneur provincial de Malanje, Marcos Nhunga, a défendu mardi la nécessité de créer un mouvement sportif scolaire fort et global, avec l'inclusion progressive de tous les élèves dans la pratique du sport.

Selon le dirigeant, cette mesure passe également par une gestion affirmée des clubs scolaires et des athlètes, en vue de stimuler le goût et la découverte des talents pour toutes les modalités du sport fédéré.

Intervenant à l'ouverture de la XIe édition des Jeux scolaires nationaux, que Malanje accueille jusqu'au 31 de ce mois, le gouverneur a déclaré que les championnats de ce type sont également une opportunité d'inclusion et d'harmonie sociale entre les enseignants, les élèves, les agents sportifs et les tuteurs.

"Les jeux scolaires doivent être considérés comme la base pour garantir les futures compétitions sportives au niveau national, en tenant compte du fait que grâce à eux, les talents peuvent être trouvés", a-t-il souligné, ajoutant qu'il s'agit également d'un mécanisme d'éducation à la citoyenneté, inscrit dans le Constitution de la République d'Angola.

À son tour, le secrétaire d'État à l'Enseignement préscolaire et général, Pacheco Francisco, a estimé que le sport scolaire était en train de conquérir son espace dans le pays, en fonction des niveaux de participation des élèves, en plus de forger la transmission des valeurs morales et de contribuer à occuper le temps libre des adolescents et des jeunes.

Parallèlement, il a appelé les professeurs d'éducation physique à être plus proactifs dans la préparation des élèves, afin qu'ils puissent identifier leurs talents, entre autres intérêts.

Par ailleurs, le directeur national des Sports, Nicolau Daniel, a souligné le sport scolaire comme un événement qui promeut les valeurs humanitaires, éducatives et éthiques, car il joue un rôle fondamental dans l'accès des jeunes et des adolescents à la pratique fédérée, en plus de contribuer à l'équilibre émotionnel et comportemental des élèves.

L'événement compte sur la participation de 711 éléments parmi les élèves, les professeurs d'éducation physique et les dirigeants de 16 provinces du pays, à l'exception de Zaire et de Benguela.

Pendant 10 jours, plusieurs matchs seront joués dans les modalités du football à 11 et en salle, du handball, du basket-ball et de l'athlétisme, dans les deux sexes.

L'ouverture a été marquée par la réalisation du premier match de handball masculin, au cours duquel l'équipe de Malanje a battu la province de Namibe, 10/23.