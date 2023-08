Angola: Le secrétaire d'État réitère son engagement en faveur de la formation continue des enseignants

Malanje (Angola) — Le secrétaire d'État à l'Enseignement préscolaire et général, Pacheco Francisco, a réaffirmé mardi l'engagement du ministère de l'Éducation dans la formation permanente des enseignants, en vue d'améliorer leur performance et d'élever la qualité de l'enseignement.

Se confiant à la presse, après une audience avec le gouverneur provincial de Malanje, Marcos Alexandre Nhunga, le gouvernant a souligné l'importance de la formation continue des enseignants pour qu'ils puissent répondre aux nouvelles exigences éducatives.

Pacheco Francisco a, d'autre part, défendu, le contrôle des enseignants dans la salle de cours, afin d'évaluer les méthodologies pédagogiques appliquées comme l'un des indicateurs pour obtenir des résultats satisfaisants en termes d'apprentissage.

Il a expliqué que le Ministère de l'Éducation (MED) prépare, dans les prochains jours, une formation sur les techniques pédagogiques, qui réunira des agents du processus d'enseignement et d'apprentissage de tout le pays, en vue d'améliorer leurs compétences.

Selon le responsable, la qualité de l'enseignement est une préoccupation du MED, d'où l'orientation des services provinciaux et municipaux dans le sens de former de plus en plus d'enseignants, en vue de surmonter les problèmes d'apprentissage.

%

D'autre part, le secrétaire d'Etat a fait savoir qu'une autre préoccupation du secteur concerne la réduction du nombre de places vacantes dans le pays du primaire jusqu'en 10ème, résultant du manque d'écoles pour répondre à la population étudiante croissante.

Dans ce sens, il a souligné que l'État élabore des stratégies pour apporter, à court terme, une solution à ce problème.

Il a, par ailleurs, reconnu qu'il y avait des difficultés financières pour préparer adéquatement l'année scolaire 2023/2024, mais il a néanmoins assuré que le ministère faisait des efforts pour que les cours se déroulent sans problème dans le pays.

Le secrétaire d'État travaille depuis lundi à Malanje, scène des Jeux Scolaires Nationaux, qui ont débuté lundi (22) et se terminent 31 de 31 de ce mois.

L'événement, qui vise à promouvoir la socialisation culturelle, compte sur la participation de 16 provinces, à l'exception de Benguela et de Zaire, et de 711 éléments, parmi lesquels des élèves, des professeurs d'éducation physique et des dirigeants.