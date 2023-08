Angola: Des fonctionnaires de l'Imprimerie Nationale arrêtés pour vol de documents

Luanda — Trois fonctionnaires de l'Imprimerie Nationale (PN) ont été arrêtés mardi, à Luanda, par le Service d'Investigation Criminelle (SIC) , pour le vol illégal de divers documents officiels produits par cette institution, a appris l'ANGOP , dans la municipalité de Cacuaco (Luanda).

Selon le porte-parole du SIC, surintendant en chef Manuel Halaiwa, le réseau criminel était composé de huit citoyens nationaux âgés de 25 à 47 ans, dont trois employés de l'Imprimerie Nationale ayant des fonctions de chef d'Entrepôt, de technicien logistique et de technicien en graphisme, qui se dédiaient au vol et à la vente illégale de divers modèles de documents.

"Parmi les documents soustraits, puis commercialisés sur la voie publique, il y a des normes d'enregistrement initial de la propriété, le bulletin d'inspection médico-sanitaire pour les conducteurs de véhicules automobiles et le contrat de travail à une durée indéterminée", a-t-il indiqué.

Le SIC a également constaté que le réseau falsifiait les cachets et signatures institutionnels, outre des preuves de plus de 600 modèles, certains signés et tamponnés.

L'Imprimerie Nationale est une entreprise d'intérêt public, de grande taille et ayant juridiction sur tout le territoire National, dont l'objet social principal est l'émission du Journal officiel et la prestation de services graphiques, qui se subdivisent en publications officielles, publications législatives, production de documents de haute sécurité, production de livres scolaires, formulaires pour l'Exécutif et les institutions publiques, produits graphiques à caractère privé, entre autres.