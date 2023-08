Sénégal: Ligue pro - lutte contre la violence, maitrise du calendrier : Djibril Wade annonce des «lendemains meilleurs»

La Ligue sénégalaise football professionnel (LSFP) a tiré un bilan «satisfaisant» de la saison bouclée ce samedi 19 août, avec la finale de Coupe de la Ligue remportée par les Rufisquois de Teungueth FC devant le Stade de Mbour. Le président de ladite Ligue, Djibril Wade a annoncé de «lendemains meilleurs» avec moins de violences, une bonne maîtrise du calendrier et de la programmation des compétitions.

«Nous sommes en avance. Sur les plus de 300 matchs, il y a eu des problèmes que dans six matchs. Un match en Coupe de la Ligue et cinq matchs en championnat. L'objectif de l'année prochaine, c'est d'avoir moins de cas de violence. Il faut y aller pas à pas, investir sur les supporters, et sur le public. L'Angleterre était plus chaud que nous mais ce pays a réussi le combat de la sportivité. Ce qu'on a vu aujourd'hui, lors de la finale de la Coupe de la Ligue, augure de lendemains meilleurs», soutient-il. Le président de la Ligue pro promet ainsi une meilleure maitrise du calendrier et de la programmation des matchs lors de la prochaine saison.

«On a pris des mesures depuis des années. L'année dernière, nous avons terminé la saison au mois de juin. Cette année, on devrait terminer en début juillet. Mais, il y a eu des évènements politico-sociaux qui ont occasionné un retard de 30 jours. L'année prochaine, nous allons terminer au mois de juin. Nous avons les meilleurs stades. Nous avons le stade Lat Dior mais aussi le stade Abdoulaye Wade. L'année prochaine, nous allons innover et jouer certains matchs au stade Abdoulaye Wade mais les grands matchs, c'est au stade Lat Dior ou a Mbour. Aujourd'hui, il faudra travailler à ce que les stades soient éclairés. C'est cela le problème du football sénégalais», note-t-il. Le président Wade a, par ailleurs, saluer la percée des clubs issus des régions. « Le football est en train de se délocaliser. Aujourd'hui, Fatick est dans l'élite. Les équipes de Dakar et de Thiès sont en train de diminuer et celles de l'intérieur sont en train d'augmenter. Bientôt, nous allons faire le maillage du territoire national par d'autres clubs. Il va avoir bientôt un club à Matam, un autre à Tamba. Pourquoi pas à Kaolack et à Mbacké. Il y a de bonnes choses qui sont en train d'être faites à Diourbel. Bambey est venu en National 1. L'année prochaine, il peut accéder en Ligue 2 », a-t-il confié.